Osnabrück (ots) -Reservistenverband lobt neuen Verteidigungsminister PistoriusSensburg: "Pistorius gibt der Truppe neuen Schwung"Osnabrück. Vier Wochen nach dem Amtsantritt von Boris Pistorius (SPD) hat der neue Bundesverteidigungsminister viel Lob vom Reservistenverband der Bundeswehr bekommen. Der Vorsitzende des Verbandes, Patrick Sensburg, sagte in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Pistorius geht es richtig an und ist positiv unterwegs. Er strahlt den Willen aus, etwas hinzukriegen, und das begeistert auch die Truppe." Pistorius habe bei Truppenbesuchen und internationalen Treffen bisher eine gute Figur gemacht.Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Sensburg lobte, dass Minister Pistorius den Kurswechsel bei der Truppe engagiert angehe, und sagte: "Das Entscheidende ist, dass er der Truppe neuen Schwung gibt." Der Minister müsse die Soldaten in der Bundeswehr auf einen Kurs einschwören, der um 180 Grad anders sei als der Kurs der vergangenen 30 Jahre - nämlich weg von einer Bundeswehr, die immer geschrumpft wurde, Richtung Wachstum: "Der Minister muss das Mindset in der Bundeswehr ändern."Pistorius hatte die umstrittene Christine Lambrecht (ebenfalls SPD) abgelöst, die im Januar nach 13 Monaten Amtszeit ihren Rücktritt erklärt hatte. Kritiker warfen Lambrecht die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr und fehlende Sachkenntnis vor. In weiten Teilen der Truppe war sie unbeliebt.