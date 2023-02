PPG (NYSE:PPG) und die PPG Foundation gaben heute bekannt, dass sie im Jahr 2022 16,2 Millionen US-Dollar investierten eine Zunahme um mehr als 2,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, um mehr als 650 Gemeinschaftspartner und Programme weltweit zu unterstützen, die sich auf Bildungsförderung und ihren Beitrag zur gemeinschaftlichen Nachhaltigkeit konzentrieren, während sie das ehrenamtliche Engagement von PPG-Mitarbeitern fördern.

"Im Jahr 2022 aktivierten wir das Potenzial unserer freiwilligen Mitarbeiter, ihre Farb- und Lackkompetenz, und konzentrierten uns auf die STEM-Fortschritte (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik), um bessere und intelligentere Gemeinschaften zu fördern", so Malesia Dunn, Executive Director, PPG Foundation und Corporate Global Social Responsibility. "Über die Unterstützung der Bereitschaft von Studierenden hinaus, unseren Nachbarn in Notzeiten beizustehen, unterstützten unsere gesellschaftlichen Bemühungen auch die Ziele unseres Unternehmens, die ‚Welt zu schützen und zu verschönern'."

Zu den Highlights des Gemeinschaftsengagements im Jahr 2022 gehörten:

Mehr als 9,1 Millionen US-Dollar für den Aufbau der nächsten Generation von STEM-Führern Die PPG Foundation und das Discovery World Museum in Milwaukee eröffneten das PPG STEM Lab, um junge Menschen zu engagieren, die danach streben, Wissenschaftler, Ingenieure und Innovatoren zu werden. In Uithoorn (Niederlande) schloss sich PPG dem Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) an, um eine Online-STEM-Bildungsplattform einzuführen und künftige STEM-Karrieren zu fördern. PPG unterstützte die Girls in Tech Initiative in Sumaré (Brasilien) durch die Non-Profit-Organisation Casa Hacker, um Frauen für Arbeiten auf technischem Gebiet zu inspirieren und ihnen Schulungen in den Bereichen Elektronik, Computerprogrammierung, Robotertechnik und 3D-Druck zu bieten.

70% Fortschritt in Bezug auf das Engagement, bis zum Jahr 2025 20 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Programme für schwarze Gemeinschaften und die farbige Bevölkerung in den Vereinigten Staaten zu investieren Programme, einschließlich des Latino Community Center in Pittsburgh, Pennsylvanias Jugend-Praktikum und Karriere-Förderinitiative und das STEM-Symposium des American Printing House for the Blind und die PPG-Partnerschaften unterstützten die Studenten, um die Verbindungen zwischen STEM-Ideen und tatsächlichen Innovationen und Karrieren zu identifizieren. Die PPG Foundation unterstützte diverse Studenten, die fortgeschrittene STEM-Studien durch Partnerschaften mit höheren Bildungsanstalten sowie Berufsverbänden aufnehmen konnten, darunter das Bridge to the Chemistry Doctorate Program der University of Wisconsin-Madison und die Future of STEM Scholars Initiative des American Institute of Chemical Engineers. Die Förderung umfasste darüber hinaus Initiativen mithilfe von Organisationen, wie etwa dem NAACP Legal Defense Fund und der Equal Justice Initiative.

Mehr als 6,1 Millionen US-Dollar zur Förderung der Nachhaltigkeit von Gemeinschaften durch farbenfrohe Räume und humanitäre und Katastrophenhilfe: PPG bot humanitäre Hilfe und Bildungsförderung für die dringenden und langfristigen Bedürfnisse der ukrainischen Flüchtlinge. Die PPG Foundation trug zu lokalen Nothilfemaßnahmen und zu Wiederaufbaumaßnahmen des amerikanischen Roten Kreuzes im Anschluss an den Hurrikan Ian in Florida (USA) und Hurrikan Fiona in Puerto Rico bei.

87 COLORFUL COMMUNITIES® Projekte im Jahr 2022 in 25 Ländern abgeschlossen: Das globale Colorful Communities Programm von PPG hat nun seit 2015 bereits 473 Projekte abgeschlossen und das anfängliche Engagement in Höhe von 10 Millionen US-Dollar sogar übertroffen, wobei mehr als 11 Millionen US-Dollar zur Unterstützung dieser bedeutenden Initiative gewidmet wurden. Mehr als 23.000 Mitarbeiter und freiwillige Helfer haben PPG-Lackprodukte genutzt, um Farbe und Glanz in die Gemeinschaftsgüter in nahezu 50 Ländern einzubringen und sich auf mehr als 8,2 Millionen Menschen positiv auszuwirken.



Während des gesamten Juli 2022 transformierte das Colorful Communities Programm 36 Schulen und Lernräume durch die New Paint for a New Start Kampagne. Mehr als 1.000 PPG-Freiwillige nahmen an der Initiative teil, von der mehr als 23.000 Studenten und Erzieher profitieren konnten.

PPG stellte mehr als 1 Million US-Dollar zur Finanzierung dieser Initiative zur Verfügung, die zu folgenden Transformationen führte:

Lorenzo Cobianchi Secondary School in Verbania (Italien) Nachdem unsere Freiwilligen die Korridore, Klassenzimmer und Gemeinschaftsbereiche der Chemiegebäude anstrichen, erhalten nun 2.000 Studenten Zugang zu farbenfrohen Räumen für ihre wissenschaftlichen Kurse.

Nachdem unsere Freiwilligen die Korridore, Klassenzimmer und Gemeinschaftsbereiche der Chemiegebäude anstrichen, erhalten nun 2.000 Studenten Zugang zu farbenfrohen Räumen für ihre wissenschaftlichen Kurse. TEDA Nr. 1 Kindergarten in Tianjin (China) Die PPG-Feiwilligen schufen ansprechende Räume für die Lern- und Wachstumsphase der Studenten und belebten die Gebäudeaußenseite neu, nachdem sie aufgrund langjähriger Witterungsschäden in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die PPG-Feiwilligen schufen ansprechende Räume für die Lern- und Wachstumsphase der Studenten und belebten die Gebäudeaußenseite neu, nachdem sie aufgrund langjähriger Witterungsschäden in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ciudad de Brasilia Schule in Santiago (Chile): Über 115 Freiwillige unterstützten 550 Studenten indem sie die Wände des Innenhofs und die Korridore der Schule strichen, darunter ein von der Natur inspiriertes Wandbild nach Vorbild einer studentischen Zeichnung.

Über 115 Freiwillige unterstützten 550 Studenten indem sie die Wände des Innenhofs und die Korridore der Schule strichen, darunter ein von der Natur inspiriertes Wandbild nach Vorbild einer studentischen Zeichnung. Rayburn Elementary STEAM Academy in Grand Prairie (Texas): PPG und Heart of America schlossen sich zusammen, um eine Bibliothek und einen gemeinsamen Lernbereich wiederzubeleben und schufen vier lebhafte Wissenschafts-, Technologie-, Ingenieurwesen-, Kunst- und Mathematik- (STEAM) Wandgemälde.

"Die Resilienz, die Anlässe für Entwicklungen und die Zusammenhänge gehörten zu den Schlüsselthemen unserer gesellschaftlichen Investitionen im Jahr 2022. Mit Unterstützung unserer Partner weltweit transformierten wir somit die Klassenräume, unterstützen die Gemeinschaften, die mit Schwierigkeiten konfrontiert wurden, und ermutigten die Studenten aller Altersstufen, STEM-Karrieren zu verfolgen", so Malesia Dunn.

Erfahren Sie mehr über die Investitionen von PPG und der PPG Foundation im Jahr 2022.

Die globalen gesellschaftlichen Bemühungen von PPG und der PPG Foundation zielen darauf ab, Farbe und Glanz in die PPG-Gemeinschaften rund um den Globus zu bringen. im Jahr 2022 investierten wir 16,2 Millionen US-Dollar, um Hunderte von Organisationen in mehr als 35 Ländern zu unterstützen. Durch Investitionen in die Bildungschancen unterstützen wir die Entwicklung der heutigen qualifizierten Arbeitskräfte und der Innovatoren der Zukunft in denjenigen Bereichen, die mit Beschichtungen und der Fertigung in Zusammenhang stehen. Darüber hinaus versetzen wir die PPG-Mitarbeiter in die Lage, ihre Auswirkung aufgrund von Ursachen zu vervielfachen, die bedeutend für sie sind, da sie ihre Freiwilligeneinsätze und wohltätigen Spenden unterstützen. Erfahren Sie mehr unter communities.ppg.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Materialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit mehr als 135 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und suchen in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorn. Wir haben unseren Hauptsitz in Pittsburgh (USA), sind in mehr als 70 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden in Bereichen wie Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transportwesen und Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

Colorful Communities, das PPG Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Marken der PPG Industries Ohio, Inc.

