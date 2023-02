MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Gaspreisdeckel:

"Der beste Gaspreisdeckel ist der, den man nicht braucht. Ein Jahr nach Putins Überfall auf die Ukraine ist Russlands Energiekrieg gegen Europa damit gescheitert. Strom und Gas bleiben zwar deutlich teurer als vor Kriegsausbruch, doch hat sich die Hoffnung des Kremls zerschlagen, Europa mit dem Zudrehen des Gashahns in die Knie zwingen zu können. Der beispiellose kollektive Kraftakt von Bürgern, Unternehmen und Regierung hat sich gelohnt: Europa hat 20 Prozent weniger Gas verbraucht, mehr als die Politik zu hoffen wagte. Im Rekordtempo hat das für seine Bedenkenträgerei und Ineffizienz berüchtigte Deutschland neue Flüssiggasterminals eingeweiht, in Übersee weiteten Produzenten ihre Gasproduktion massiv aus. Das Glück des Tüchtigen kam hinzu, in Form eines milden Winters. Experten sagen, dass auch im nächsten Winter kein Gasmangel herrschen werde."/DP/jha