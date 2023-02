VEVEY (dpa-AFX) - Nach starkem Wachstum in den ersten drei Quartalen legt der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller Nestlé aus der Schweiz am Donnerstag sein Jahresergebnis 2022 vor. Das Wachstum hatte unter anderem damit zu tun, dass das Unternehmen steigende Kosten über Preiserhöhungen auch in Deutschland an die Kunden weiterreichte. Trotz der hohen Inflation waren Tierfutter, Nespresso-Kapseln und Süßigkeiten aber bei den Kunden weiter gefragt. Von Januar bis September belief sich der Umsatz auf 69,1 Milliarden Franken (70,4 Mrd Euro). Für das Gesamtjahr stellte Nestlé im September ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von um die 8 Prozent in Aussicht.

Nestlé hatte im März 2022 angekündigt, das Angebot in Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine drastisch zu reduzieren und sich auf "essenzielle" Nahrungsmittel wie Säuglingsnahrung und Medizinprodukte zu konzentrieren. Tatsächlich böten Geschäfte aber immer noch viele Nestlé-Produkte an, berichtete die "Neue Zürcher Zeitung" Anfang Februar. Darunter waren Nescafé, Frühstücksflocken und Pralinen. Nestlé sagt aber, es habe seine angekündigten Maßnahmen umgesetzt./oe/DP/jha