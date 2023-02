Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Sie erinnern sich noch an die guten Vorsätze, die dann leider doch nicht umgesetzt wurden? Bei vielen von uns war es der Zuckerkonsum, sprich weniger Süßigkeiten zu essen. Hier ist der Motivationsbeitrag, um doch noch die guten Vorsätze umzusetzen. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Morgens ein Franzbrötchen, zwischendurch ein Müsliriegel und abends noch eine Tüte Gummibärchen. Das muss auch anders gehen, hat sich Medizinjournalistin Dr. Annika Röcker, vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" gedacht und drei Wochen auf Süßes verzichtet. Uns erzählt sie, wie es ihr ergangen ist:O-Ton Annika Röcker: 15 Sekunden" Am Anfang ist es mir schon schwergefallen. Man denkt dann immer wieder ans Naschen oder kramt in der Schublade mit den Gummibärchen. Aber mit der Zeit ist es besser geworden. Ich habe dann auch nicht mehr diesen Jieper gespürt, dass ich unbedingt etwas Süßes brauche. Und ja, ich habe mich ein bisschen gesünder gefühlt und ausgeglichener."Sprecher: Wie schwer ist es Ihnen gefallen, ohne Zucker durch den Tag zu kommen?O-Ton Annika Röcker: 14 Sekunden"Vor allem bei so Gewohnheiten. Ich gehe mittwochs immer mit meiner besten Freundin zum Frühstücken und da essen wir immer Franzbrötchen und da hätte ich schon Lust gehabt, auch eines zu essen, aber ich durfte ja nicht. Oder wenn man bei Besuch ist, bei der Oma und muss erklären, warum man eben jetzt keinen Kuchen essen kann."Sprecher: Haben Sie die drei Wochen ohne Ausrutscher durchgehalten?O-Ton Annika Röcker: 11 Sekunden"Ich habe es wirklich versucht. Einmal habe ich aus Versehen einen Keks gegessen, weil ich einen Kaffee oder Cappuccino bestellt hatte und da war eben ein Keks dabei und den habe ich gegessen. Und erst danach gemerkt: Hubs, den darf ich ja eigentlich gar nicht essen."Sprecher: Und wie fällt Ihr Fazit aus?O-Ton Annika Röcker: 15 Sekunden"Auf jeden Fall gut, mal darüber nachzudenken, wie viel Zucker man im Alltag so zu sich nimmt und wo man da auch sparen kann. Weil, manchmal macht man es ja einfach nur so aus Langeweile. Und jetzt versuche ich eben bewusster zu essen, trotzdem mal was zu naschen, aber nicht unnötig."Abmoderation: Ohne Zuckerkonsum hat sich Annika Röcker frischer gefühlt und konnte sich besser konzentrieren. Also einfach mal nachmachen, rät der "Diabetes Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5442432