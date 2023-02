DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Februar

=== 05:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 4Q *** 06:30 NL/Airbus SE, ausführliches Jahresergebnis (09:15 BI-PK) *** 07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Analysten-Telefonkonferenz; 10:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis 07:00 NL/DSM NV, Jahresergebnis *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis 07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Jost Werke AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis 08:00 DE/Außenhandel nach wichtigsten Handelspartnern und Handelsgütern 2022 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q 10:00 DE/Aurubis AG, HV 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV (virtuell) *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf Betriebsversammlung von Volkswagen, Wolfsburg 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Urteil zu "Automatisierte Datenauswertung durch die Polizei in Hessen und Hamburg" *** 10:15 GB/EZB-Direktor Panetta, Teilnahme an Diskussion zu Monetary Policy after the energy shock 13:00 AT/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim deutsch- österreichischen Wirtschaftsgipfel, Treffen mit Österreichs Finanzminister Brunner, Wien 13:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Präsident Watzel von Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Statement nach Besuch, Hannover *** 14:00 DE/Bundesbank-Präsident Nagel, DIW Europe Lecture, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 196.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: -7,8 zuvor: -8,9 *** 16:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vortrag im National Institute of Economic and Social Research, London - DE/Va-Q-Tec AG, Fristende (Mitternacht) für die Übernahme durch EQT Private Equity - DE/Bundesinnenministerin Faeser, Vertreter der Länder und Kommunen, Flüchtlingsgipfel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 16, 2023 00:10 ET (05:10 GMT)

