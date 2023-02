Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Hochleistungs-Solarmodule von Meyer Burger erhalten Zertifizierung für Verkauf in Grossbritannien



16.02.2023



MCS-Zertifizierung attestiert Meyer Burger Einhaltung hoher Qualitätsstandards bei Modulproduktion in Deutschland

Die Zertifizierung ist Voraussetzung für Verkauf in Aufdach-Segment unter 50 Kilowatt

Erster britischer Grosshändler und etwa 20 Installateure haben Meyer Burger-Produkte ab sofort im Programm Die Meyer Burger Technology AG baut den Vertrieb ihrer Hochleistungs-Solarmodule in Grossbritannien aus: Die britische Prüfgesellschaft BRE hat die Modulfertigung in Deutschland nach dem MCS-Standard zertifiziert und attestiert damit den hohen Qualitätsstandard der Produktionsanlagen. Das MCS-Zertifikat ist Voraussetzung für die Installation von Solarmodulen im privaten Aufdach-Segment. Meyer Burger unternimmt damit einen weiteren, strategischen Schritt in Richtung europäische Expansion, indem es das neue Marktsegment öffnet. Meyer Burger ist gut vorbereitet im neuen Markt. Mit Wind & Sun hat der erste Grosshändler in Grossbritannien Meyer Burger bereits in sein Portfolio aufgenommen, zudem haben sich etwa 20 Installateure bereits für den Verkauf von Meyer Burger-Produkten registriert. Mit dem MCS-Zertifikat ergeben sich nun neue Möglichkeiten für den Vertrieb in Grossbritannien sowie für neue Partnerschaften. "Für das UK-Team von Meyer Burger ist die erfolgreiche Zertifizierung ein wichtiger Meilenstein", sagt Scott McDaniel, Verkaufsleiter Meyer Burger UK und Irland. "Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um eine neue Vision für Solarenergie in Grossbritannien und Irland umzusetzen." Der einst starke britische Solarmarkt befindet sich seit der Veröffentlichung der neuen Energiesicherheitsstrategie der Regierung vom April 2022 wieder auf Wachstumskurs. In den Jahren davor war er nach mehreren politischen Entscheidungen nahezu zum Erliegen gekommen. Bis 2035 soll die installierte Leistung nach den Plänen der Regierung auf 70 Gigawatt steigen. Kontakte: Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch

