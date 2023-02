Phoenix Mecano Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Phoenix Mecano erzielt Rekordergebnis in herausforderndem Marktumfeld



16.02.2023 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Phoenix Mecano konnte im Geschäftsjahr 2022 die Ertragskraft auf Gruppenebene erneut erheblich steigern. Dynamisch wachsende Industrieaktivitäten vermochten den Umsatzrückgang in der Sparte DewertOkin Technology Group fast vollständig zu kompensieren. Kloten/Stein am Rhein, 16. Februar 2023. Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Ergebnissen erzielte die Phoenix Mecano-Gruppe im Geschäftsjahr 2022 einen konsolidierten Bruttoumsatz von EUR 792,9 Mio. Im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 816,9 Mio. entspricht dies einer Abnahme um 2,9%. Organisch und in Lokalwährungen betrug der Umsatzrückgang 6,8%. Der Nettoumsatz ging von EUR 809,5 Mio. auf EUR 784,4 Mio. (-3,1%) zurück. Der Auftragseingang nahm um 9,5% von EUR 888,9 Mio. auf EUR 804,1 Mio. ab. Betriebsergebnis, Periodenresultat Die Untersuchungen in Bezug auf Unregelmässigkeiten bei einer US-Tochtergesellschaft (siehe Medienmitteilung vom 4. Juli 2022) sind abgeschlossen. Phoenix Mecano korrigiert in Übereinstimmung mit dem anzuwendenden Rechnungslegungsstandard Swiss GAP FER die auf Vorjahre entfallenden Effekte mittels eines Restatements der Vorjahreszahlen. Gegenüber dem Halbjahresabschluss per 30. Juni 2022 führt dies zu einer Entlastung des Betriebsergebnisses im Jahr 2022 in Höhe von EUR 4,7 Mio. und des Periodenergebnisses um EUR 4,1 Mio. Die detaillierten Auswirkungen des Restatements werden im Geschäftsbericht 2022 erläutert. Der ungeprüfte betriebliche Cashflow (EBITDA) stieg um 17% auf rund EUR 78 Mio. (Vorjahr: EUR 66,6 Mio.). Das vorläufige Betriebsergebnis (EBIT) konnte erneut deutlich auf rund EUR 53,5 Mio. (+21%) gesteigert werden. Gemäss den noch nicht auditierten Zahlen stieg das Periodenergebnis um 29% auf rund EUR 39 Mio. Bezogen auf die letzten zwanzig Jahre erzielt Phoenix Mecano damit beim betrieblichen Cashflow (EBITDA) und beim Betriebsergebnis Höchstwerte sowie das zweitbeste Nettoresultat in diesem Zeitraum. Entwicklung der Sparten Der Umsatz der Sparte DewertOkin Technology Group ging um 21,0% auf EUR 310,3 Mio. zurück. Vor allem im Hauptmarkt USA hat der Möbelmarkt im Jahr 2022 einen deutlichen Rückgang erfahren. Mit dem Ende der coronabedingten Einschränkungen hat sich das Interesse der Konsumenten von langlebigen Konsumgütern wie Komfortmöbel zu Dienstleistungen verschoben. Gleichzeitig schmälert die Inflation die Kaufkraft. Im Verhältnis zur schwachen Nachfrage bestehen deshalb zurzeit Überkapazitäten in der Produktion und die Reichweiten der Lagerbestände sind in den meisten Endmärkten immer noch überdurchschnittlich hoch. Ende 2022 hat DewertOkin Technology Group damit begonnen, die Produktion in Jiaxing im neu erstellten Industriepark zu konsolidieren. Die vertikale Integration wird weiter verstärkt, um wichtige Skaleneffekte zu erzielen. Mit einer Innovationsoffensive wird zudem das Portfolio derzeit um Sensorik- und Softwarelösungen rund um das Thema Möbel für Medizintechnik und Altenpflege erweitert. Die Sparte Industrial Components erzielte einen Umsatz von EUR 255,8 Mio. (+13,1%). Die erweiterte Beratungskompetenz verhalf dem Geschäftsbereich Automation Modules zu mehreren Grossaufträgen im Bereich Lean Solutions für Montagearbeitsplätze. In den Geschäftsbereichen Measuring Technology und Electrotechnical Components trugen Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität zum guten Geschäftsgang bei. Mit der Auslieferung des ersten Produkts für das Ariane-Programm und dem Gewinn von zwei grossen Kunden gelang im Geschäftsbereich Rugged Computing der Eintritt in den vielversprechenden Markt für Raumfahrt. Die Sparte Enclosure Systems konnte den Bruttoumsatz um 14,7% auf EUR 226,8 Mio. steigern. Eine stabile Lieferkette stellte die Lieferfähigkeit der Kundenaufträge sicher und trug dazu bei, dass Preiserhöhungen schnell und umfassend umgesetzt werden konnten. Das Wachstum wurde von allen Geschäftsbereichen und Regionen getragen, wobei die Industriegehäuse besonders stark zulegten. Ebenfalls positiv entwickelte sich der Bereich der modernen Eingabesysteme mit Touchscreen-Technologie und gedruckten Elektronikschaltungen, getrieben durch eine hohe Nachfrage aus der Medizintechnik. Ausblick Seit den Sommermonaten haben sich die Einkaufsmanager-Indizes für die Industriebranche laufend abgeschwächt und liegen mittlerweile vielerorts unter der Wachstumsschwelle. Von der Sparte DewertOkin Technology Group abgesehen, spürt Phoenix Mecano diese Entwicklung in den Industriesparten bisher nur als Normalisierung von Auftragseingängen und -beständen. In China hellt sich nach Abschaffung der Null-Covid-Politik die Stimmung wie erwartet auf und die Lieferketten entspannen sich weiter. Noch ist unklar, wann sich die Nachfrage in den Endmärkten der DewertOkin Technology Group erholen wird. Die strukturellen Wachstumstreiber bleiben jedoch intakt. Mit führenden Marktstellungen in globalen Nischenmärkten profitiert die Gruppe weiterhin von globalen Megatrends wie Dekarbonisierung und industrieller Automatisierung. Ebenso werden Strategien zum Reshoring und zur Etablierung regionaler Lieferketten die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Phoenix Mecano erhöhen. Für das Geschäftsjahr 2023 sind Verwaltungsrat und Management von Phoenix Mecano daher vorsichtig optimistisch gestimmt. Im Fokus stehen dabei die weitere Steigerung der Profitabilität und die am Kapitalmarkttag vom 1. Dezember 2022 kommunizierten Mittelfristziele. Eine konkretere Einschätzung zum Geschäftsjahr 2023 wird zusammen mit dem Ergebnis des 1. Quartals 2023 und der Publikation des Geschäftsberichts 2022 am 20. April 2023 bekanntgegeben. Weitere Auskünfte:

Phoenix Mecano Management AG

Dr. Rochus Kobler / CEO

Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten

Telefon: +41 (0)43 255 4 255

info@phoenix-mecano.com

www.phoenix-mecano.com Über Phoenix Mecano

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen mit führenden Positionen in den Wachstumsmärkten für industrielle Automatisierung, Industriegehäuse und Antriebssysteme für elektrisch verstellbare Komfort- und Pflegemöbel. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 8000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von rund EUR 793 Mio. Das erfolgreiche Geschäftsmodell von Phoenix Mecano fokussiert auf die kostengünstige Herstellung von technischen Komponenten und deren Weiterverarbeitung zu kundenspezifischen Produkten für Nischenanwendungen und Integration in modulare Systemlösungen. Drei fokussierte Sparten beliefern eine breite Kundenbasis aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert.

Ende der Adhoc-Mitteilung