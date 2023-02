Der amerikanische Hersteller von Schienenfahrzeugen, Wabtec Corp. (ISIN: US9297401088, NYSE: WAB), wird am 10. März 2023 eine Quartalsdividende von 17 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausschütten. Record date ist der 28. Februar 2023. Im Vergleich zum Vorquartal (15 US-Cents) ist dies eine Anhebung der Dividende um 13 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 0,68 US-Dollar an seine ...

