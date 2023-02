Starke Zahlen: Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi hat im vierten Quartal des abgelaufenen Jahres gleich mehrere Rekorde aufgestellt. So konnte der Umsatz im Schlussquartal auf eine neue Bestmarke in Höhe von 1,36 Milliarden Euro gesteigert werden. Auch bei den Gewinnen gab es neue Rekorde. Das EBIT kletterte von 146 auf 239 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr meldete Mowi Erlöse von 5,0 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,0 Milliarden Euro. Die Norweger wollen ihre Anteilseigner in ...

