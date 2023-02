DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SOLARINDUSTRIE - In der deutschen Solarindustrie wächst die Angst vor den Folgen der absoluten Abhängigkeit von China. "Es gibt eine nicht wegzudiskutierende Abhängigkeit im höchsten Maße von China. Und die ist deutlich größer als die Abhängigkeit beim Thema Gas von Russland", sagte ein hochrangiger Manager aus der Solarbranche dem Handelsblatt. Wie gefährlich diese Abhängigkeit ist, zeigt sich seit Ende Dezember. Da hat das chinesische Wirtschaftsministerium einen Katalog mit Vorschlägen zu neuen Exportbestimmungen veröffentlicht - auch für die Solarbranche. Unter anderem sieht dieser Katalog Beschränkungen für die Ausfuhr von Maschinen zur Herstellung wichtiger Komponenten für die Photovoltaik vor. (Handelsblatt)

EZB - Angesichts der weiterhin sehr hohen Inflation wirft die Commerzbank der Europäischen Zentralbank (EZB) und ihrer Präsidentin Christine Lagarde einen mangelnden Kampf gegen den Preisauftrieb vor. Der Bild-Zeitung sagte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer, die EZB heize die Inflation über den massiven Kauf von Staatsanleihen an, statt ihn weiter abzubremsen. "Die EZB bremst und gibt gleichzeitig Gas. Damit verwässert sie ihre Anti-Inflationspolitik", so Krämer. Allein "von März bis Juni könnte die EZB Anleihen für schätzungsweise 80 Milliarden Euro kaufen." Während die Notenbank den Leitzins erhöhe, drücke sie durch die Anleihenkäufe die Zinsen wieder. Krämer verlangt deshalb einen Kaufstopp: "Die EZB sollte gar keine Anleihen mehr kaufen." (Bild-Zeitung)

MIGRATION - Kurz vor dem von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angekündigten Flüchtlingsgipfel hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein härteres Vorgehen gegen illegale Einreisen gefordert. "Ich erwarte endlich Taten bei der Begrenzung der illegalen Zuwanderung", sagte Herrmann. Notwendig sei ein "unmissverständliches Signal", dass es keine zusätzlichen Aufnahmeprogramme mehr gebe. (Handelsblatt)

WEHRPFLICHT - Der Reservistenverband der Bundeswehr unterstützt die Initiative von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für eine allgemeine Dienstpflicht. Die ureigenste Aufgabe der Bundeswehr sei die Landesverteidigung, sagte Verbandschef Patrick Sensburg. "Das erfordert anderes Material und viel mehr Personal." Dies sei nur durch eine Wehrpflicht zu erreichen. (Neue Osnabrücker Zeitung)

WERBUNG - Die Bundesregierung hat in den vergangenen beiden Corona-Jahren nach eigenen Angaben über eine halbe Milliarde Euro für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung ausgegeben. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage von Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch, flossen 2021 und 2022 knapp 560 Millionen in die Öffentlichkeitarbeit, wie die Augsburger Allgemeine aus dem ihr vorliegenden Schreiben berichtet. So stiegen die Werbeausgaben von 103 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 320,9 Millionen im Jahr 2021. Im Haushaltsjahr 2022 investierte die Bundesregierung weitere 238,5 Millionen in ihre Öffentlichkeitsarbeit. Den starken Anstieg rechtfertigt das Finanzministerium demnach mit Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. (Augsburger Allgemeine)

KRANKENKASSE - Der Chef der Krankenkasse DAK-Gesundheit, Andreas Storm, rechnet für die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhausreform in den nächsten zehn Jahren mit Kosten von bis 100 Milliarden Euro und fordert dafür ein Sondervermögen des Bundes. "Die Reform wird nur erfolgreich sein, wenn ausreichend Geld für den Umbau der Krankenhauslandschaft zur Verfügung gestellt wird", sagte Storm. Schließlich sei geplant, bis zu einem Drittel aller Krankenhäuser in regionale Versorgungszentren umzuwandeln und auch die Aufgaben der anderen Kliniken anzupassen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

KLEINRAKETEN - Die Bundesregierung will mit einer neuen Raumfahrt-Strategie einer neuen Industrie für Kleinraketen und Kleinsatelliten in Deutschland zum Durchbruch verhelfen. "Wir sind in Deutschland stolz auf unsere drei Raketenstartups, die alle eine sehr vielversprechende Entwicklung gemacht haben", sagte die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann. Neben der Rocket Factory und Isar Aerospace aus Bayern arbeite Hyimpulse in Baden-Württemberg an sogenannten Microlaunchers die kleine Satelliten ins All befördern sollen. Auch bei der Klein-Satellitenproduktion gehe es darum stärker in die Industrialisierung zu kommen, sagte die Grünen-Politikerin. (Augsburger Allgemeine)

