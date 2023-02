Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus verschiebt den Ausbau seiner Mittelstreckenjet-Produktion angesichts der Probleme in den Lieferketten weiter nach hinten. Die geplante Rekordproduktion von monatlich 75 Jets aus der Modellfamilie A320neo werde statt im Jahr 2025 wohl erst 2026 erreicht, teilte der DAX-Konzern bei der Vorlage seiner Jahresbilanz am Donnerstag in Toulouse mit.Das Zwischenziel von 65 Maschinen pro Monat verschiebt sich auf Ende 2024. Andererseits will Airbus die gedrosselte Produktion ...

