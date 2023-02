News von Trading-Treff.de DAX strebt zum Jahreshoch und bildet zur Wochenmitte einen klaren Trend heraus. Neue Trading-Ideen am 16.02.2023 und alle Termine für Dich. Stärke dominiert den DAX Vom Bereich der größeren Unterstützung haben wir uns im DAX nun wieder deutlich entfernt. In der ersten Morgenanalyse dieser Woche vom 13.02.2023 hatten wir auf das Niveau um 15.300 wie folgt gebaut: 20230213 DAX Vorboerse Am Mittwoch sprachen wir über die Fortsetzung ...

