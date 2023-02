Der Preis des Edelmetalls Silber bewegt sich seit dem Frühjahr 2021 unterhalb der blauen Trendlinie abwärts. Nach zwei erfolglosen Versuchen in der ersten Jahreshälfte des vergangenen Jahres gelang es auch in der mehrere Wochen dauernden Phase hin zum Jahreswechsel 2022/23 nicht, die Trendlinie zu überwinden.In der Folge fiel der Silberpreis in kurzer Zeit circa zwei US-Dollar zurück. Dabei wurde die 100 Tage Linie nach unten durchbrochen - aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...