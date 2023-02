EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Marinomed Biotech AG meldet vorläufigen Umsatz für 2022 mit zweistelligem Wachstum für Carragelose



16.02.2023 / 07:45 CET/CEST

Marinomed Biotech AG meldet vorläufigen Umsatz für 2022 mit zweistelligem Wachstum für Carragelose Wichtige strategische Weichenstellungen im Jahr 2022 für künftiges Wachstum

Vorläufiger Umsatz für 2022 trotz fehlender Meilensteinzahlungen stabil bei

11,3 Mio. € (2021: 11,6 Mio. €)

11,3 Mio. € (2021: 11,6 Mio. €) Bereinigt um die Meilensteinzahlung im Jahr 2021 sind die Umsätze um 16,5 % gestiegen

Stabile Liquidität mit 8,2 Mio. € und geringer Mittelabfluss Korneuburg, Österreich, 16. Februar 2023 - Die an der Wiener Börse notierte Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) erzielte im Jahr 2022 wichtige Fortschritte bei strategischen Wachstumsprojekten und eine weiter steigende Nachfrage nach Carragelose-Produkten. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Carragelose-Umsatz um 15,5 % auf 11,2 Mio. € (2021: 9,7 Mio. €). Diese positive Entwicklung führte zu einem stabilen vorläufigen Umsatz von 11,3 Mio. € für das Gesamtjahr (2021: 11,6 Mio. €), obwohl 2022 keine Meilensteinzahlungen verbucht wurden. Bereinigt um die Budesolv-Meilensteinzahlung in Höhe von 1,9 Mio. € in 2021 erhöhten sich die Umsatzerlöse um 16,5 %. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente stiegen auf 8,2 Mio. € (2021: 5,8 Mio. €; +41 %) und spiegelten eine niedrige Cash-Burn-Rate im Jahr 2022 aufgrund von profitablen Umsätzen und Zuflüssen aus Darlehen, Immobilienfinanzierungen und dem Wandelanleiheprogramm mit Nice & Green wider. Dr. Andreas Grassauer, CEO von Marinomed: "Im Jahr 2022 haben wir unseren bisher wichtigsten Carragelose-Vertrag mit Procter & Gamble für den US-Markt unterzeichnet und das bestehende Partnernetzwerk weiter ausgebaut. Sowohl P&G als auch Marinomed investieren derzeit erhebliche Ressourcen, um den größten OTC-Markt mit Carragelose-Produkten erfolgreich zu erschließen. Gleichzeitig sind wir stolz darauf, dass wir unsere Carragelose-Umsätze das vierte Jahr in Folge um einen zweistelligen Prozentsatz steigern konnten. Während viele Arzneimittel und Medizinprodukte von Lieferengpässen betroffen waren und es immer noch sind, konnte Marinomed alle Kunden ohne Unterbrechung mit Carragelose-Produkten versorgen. Auch beim Ausbau unseres SOLV4U-Geschäfts haben wir mit drei neuen Projekten, die in die nächste Phase gehen, große Fortschritte erzielt. Für 2023 erwarten wir weitere Partnerschaften für Tacrosolv und Budesolv. Unser Erfolg im Jahr 2022 ist eine solide Basis für zukünftiges Wachstum und ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams, um hochwertige Lösungen für Patienten zu liefern." "Obwohl das Jahr 2022 weiterhin von einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und Herausforderungen in den Lieferketten geprägt war, stellte unser Carragelose-Segment mit einem weiteren zweistelligen Umsatzanstieg eine stabile und wachsende Ertragsquelle dar. Damit erhalten wir uns eine komfortable Cash-Position und Liquiditätsreichweite. Weder steigende Zinsen noch die Inflation hatten Auswirkungen auf unsere Finanzlage, da wir über festverzinste Darlehen verfügen und Preissteigerungen weitergeben können. Insgesamt bildet unsere starke Finanzlage eine stabile Grundlage für das weitere Wachstum und den Erfolg des Unternehmens im Jahr 2023. Aufgrund der positiven Aussichten für das erste Halbjahr 2023 nutzen wir daher erneut die Flexibilität des Nice & Green-Wandelanleiheprogramms und setzen die Inanspruchnahme der nächsten Tranchen aus", fügte Pascal Schmidt, CFO von Marinomed, hinzu. Hinweis: Alle auf 2022 bezogenen Werte sind vorläufig und gerundet. Die Ergebnisse für das gesamte Jahr 2022 werden am 19. April 2023 veröffentlicht. Über Marinomed Biotech AG: Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der Wirkungsweise von Iota-Carrageen. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Zudem entwickelt Marinomed basierend auf Iota-Carrageen Arzneimittel für verschiedene schwere virale Infektionskrankheiten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com. Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

