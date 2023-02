DJ Commerzbank erwartet nach starkem Ergebnis weiteres Gewinnwachstum

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr von einem steigenden Zinsniveau profitiert. Die Bank, die vor dem Wiederaufstieg in den DAX steht, steigerte den Gewinn unter dem Strich deutlich stärker als zuletzt in Aussicht gestellt und erzielte damit das beste Ergebnis seit mehr als zehn Jahren. Im laufenden Jahr peilt die Commerzbank eine weitere Gewinnsteigerung an und will mehr an die Aktionäre ausschütten.

Nach Steuern und Anteilen Dritter erzielte die Bank 2022 einen Nettogewinn von 1,435 Milliarden Euro nach 430 Millionen im Vorjahr. Die Bank selbst hatte zuletzt mehr als 1 Milliarde angepeilt. Der Vorsteuergewinn lag - wie bereits bekannt - bei 2 Milliarden Euro nach 105 Millionen im Vorjahr.

Die Erträge kletterten um 12 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro, wobei allein der Zinsüberschuss um ein Drittel auf 6,46 Milliarden Euro zulegte.

Im laufenden Jahr soll der Konzerngewinn deutlich steigen in einem erneut "anspruchsvollen" Jahr. Die Ausschüttungsquote soll auf 50 Prozent des Gewinns steigen. Für das vergangene Jahr will die Bank 30 Prozent ausschütten. Am Vortag hatte die Commerzbank bereits die erste Dividende nach drei Jahren Pause in Höhe von 20 Cent je Aktie angekündigt und ein Aktienrückkaufprogramm in Aussicht gestellt.

