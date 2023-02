Kiel - Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) fordert mehr Geld für die Unterbringung von Geflüchteten und mehr Integrationskurse. "Ich erwarte einen Gipfel der echten Lösungen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel in Berlin.



Länder und Kommunen brauchten jetzt feste Finanzierungszusagen, die den aktuellen Herausforderungen gerecht würden. "Außerdem erwarte ich ein klares Signal für mehr Integration. Der Bund muss sich klar dazu bekennen, seine Integrationskurse auszubauen." Allein in Schleswig-Holstein fehlten derzeit fast 10.000 Plätze, so die Ministerin.



Es gehe nicht darum, "Heinrich-Heine-Deutsch zu lernen", sondern die Grundzüge der deutschen Sprache. "Deshalb sollte der Bund die Mindestanforderungen für die Lehrkräfte in den Integrationskursen senken."

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!