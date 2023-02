Die Siegesserie geht weiter: Der BVB hat auch das siebte Pflichtspiel des laufenden Jahres gewonnen. Diesmal wurde im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League der FC Chelsea etwas glücklich mit 1:0 geschlagen. Wer in das Viertelfinale einzieht, entscheidet sich beim Rückspiel am 7. März. Eine andere Entscheidung dürfte bereits früher fallen. Denn sollte der BVB sportlich weiter erfolgreich bleiben, wird es charttechnisch bald eine Richtungsentscheidung geben. So nähert sich der Kurs wieder der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...