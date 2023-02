Bewegungsplanungs-Software RapidPlan beschleunigt dreidimensionalen CT-Scanning-Prozess für Fahrzeuge zur Begutachtung der Qualität von Verbindungen

Realtime Robotics, der führende Anbieter von kollisionsfreier autonomer Bewegungsplanung für Industrieroboter, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum offiziellen Zulieferer der BMW Group erklärt worden sei.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230215005047/de/

Realtime Robotics robot motion planning and control software RapidPlan in use within the BMW Group. (Photo: Business Wire)