Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Veröffentlichung Geschäftsergebnisse 2022



16.02.2023 / 08:00 CET/CEST



EINLADUNG ¦ WEBCAST Wir freuen uns, euch zu unserer Präsentation der Geschäftsergebnisse 2022 am 14. März 2023 einzuladen. Wir werden die folgenden Dokumente auf unsere auf unserer Unternehmenswebsite veröffentlichen und um ca. 06:30 Uhr an unsere Newsletter-Abonnenten verteilen. (a) Pressemitteilung (b) den Geschäftsbericht (c) den Nachhaltigkeitsbericht (d) die Konferenzpräsentation Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten noch nicht abonniert haben, können Sie dies mit dem folgenden Online-Formular machen. Die Webcast mit Video Q&A wird in englischer Sprache abgehalten. Datum: Dienstag, 14. März 2023 Zeit: 10:30 Uhr CET Referenten: Christoph Brönnimann, CEO und Dirk Kirsten, CFO



Webcast mit Video Q&A:

Um die Veranstaltung so lebensecht wie möglich zu gestalten, wird das Online-Event als Videokonferenz abgehalten und es wird auch die Möglichkeit geben, Fragen mit einem Videobild zu stellen. Bitte stellen Sie sicher, dass neben dem Mikrofon auch die Kamera deines Laptops oder PCs eingeschalten ist. Webcast-Teilnehmer können die Fragen natürlich auch schriftlich auf der Webcast-Plattform einreichen. Bitte verwenden Sie die neueste Version des Browsers Chrome oder Edge. Link für Teilnehmer/innen (auch über unsere Website zugänglich): -> https://event.swisscom.ch/v/medartis-fy2022 Eine Aufzeichnung dieser Online-Veranstaltung ist unter dem Link direkt für einen Monat und via MP4-Datei auf unserer Website am gleichen Tag verfügbar. Als Ausweichmöglichkeit für alle Personen, die technische Probleme haben, können sich über die folgenden Telefonnummern melden:

Zurich: +41 43 456 9986 Geneva: +41 22 592 7915 Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein und geben Sie das Passwort "Medartis" an, wenn Sie vom Operator dazu aufgefordert werden. Um eine Frage zu stellen, bitte *1 auf dem Telefon drücken. Wir werden die Fragen im Webcast zuerst beantworten. Kontakt für Investoren und Medienschaffende: Medartis Holding AG

Hochbergerstrasse 60E

CH-4057 Basel Telefon: +41 61 633 37 36

Investor Relations: investor.relations@medartis.com

Medien: corporate.communication@medartis.com Über Medartis

Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt über 860 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com.

Ende der Medienmitteilungen