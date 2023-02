Das Euro/Franken-Paar hat sich bei einem Stand von 0,9874 kaum vom Fleck bewegt.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar hat sich derweil bei einem Stand von 0,9874 kaum vom Fleck bewegt. Der US-Dollar hält sich mit 0,9225 Franken ebenfalls recht stabil. Am Donnerstag dürften die Marktteilnehmer einen...

