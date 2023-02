Das Instrument RH7 NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 16.02.2023

The instrument RH7 NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 16.02.2023



Das Instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 16.02.2023

The instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 16.02.2023



Das Instrument VSO SE0001057910 SOTKAMO SILVER AB NAM. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 17.02.2023

The instrument VSO SE0001057910 SOTKAMO SILVER AB NAM. EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.02.2023 and ex capital adjustment on 17.02.2023

