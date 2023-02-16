The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.02.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2023
ISIN Name
XS1775617209 AEGYPTEN 18/23 MTN REGS
US74005PBF09 LINDE INC. 13/23
AU3CB0261006 GM FINANCIAL 19/23
XS1774629346 A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN
US445545AH91 HUNGARY 13/23
XS0866438475 OOREDOO ITL.FI.12/23 REGS
XS0347908096 E.ON INTL FIN. 08/23 MTN
XS0593606121 TENNET HOLDING 11/23
DE000HLB3VR9 LB.HESS.THR.CARRARA11H/18
CH0000474541 UBS(CH)STR-BALSUSTEO PEOD INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2023
ISIN Name
XS1775617209 AEGYPTEN 18/23 MTN REGS
US74005PBF09 LINDE INC. 13/23
AU3CB0261006 GM FINANCIAL 19/23
XS1774629346 A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN
US445545AH91 HUNGARY 13/23
XS0866438475 OOREDOO ITL.FI.12/23 REGS
XS0347908096 E.ON INTL FIN. 08/23 MTN
XS0593606121 TENNET HOLDING 11/23
DE000HLB3VR9 LB.HESS.THR.CARRARA11H/18
CH0000474541 UBS(CH)STR-BALSUSTEO PEOD INVESTMENT