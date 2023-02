Der Lagerbestand an Rohöl bei den US-Unternehmen verzeichnete, wie gestern gemeldet, in der Vorwoche den zweithöchsten Anstieg seit fast zwei Jahren. Man könnte denken, dass das den Kurs von Brent Crude Oil kräftig drücken müsste. Tat es aber nicht. Was steckt dahinter?

