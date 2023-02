Nach den am Morgen vorgelegten Ergebnissen für 2022 und dem Ausblick auf 2023 fuhr die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns Kering gestern Achterbahn. Am Ende stand zwar ein Plus von drei Prozent zu Buche - aber ging die Sache wirklich zu Gunsten der Bullen aus?

Den vollständigen Artikel lesen ...