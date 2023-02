Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 16-Feb-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Securities

16th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 15th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 807.50p Lowest price paid per share (pence): 794.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 803.07p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:01:37 GBp 185 796.50 XLON xb49vAYUSDrD2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:01:37 GBp 191 797.00 XLON xb49vAYUSDrCc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:04:17 GBp 218 794.50 XLON xb49vAY@9wn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:11:39 GBp 248 797.00 XLON xb49vAY@1l@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:11:39 GBp 185 797.50 XLON xb49vAY@1lK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:11:39 GBp 138 798.50 XLON xb49vAY@1lM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:20:05 GBp 12 797.50 XLON xb49vAY@OsD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:20:05 GBp 568 797.50 XLON xb49vAY@OsF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:33:28 GBp 396 802.00 XLON xb49vAY@M8D BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:33:28 GBp 492 802.00 XLON xb49vAY@M8F BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:33:53 GBp 265 801.00 XLON xb49vAY@Mg0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:35:32 GBp 141 797.50 XLON xb49vAY@eDt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:44:24 GBp 199 796.00 XLON xb49vAY@WoJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:44:24 GBp 319 796.50 XLON xb49vAY@WoL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:56:44 GBp 224 798.00 XLON xb49vAY@u3Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 08:56:44 GBp 185 798.00 XLON xb49vAY@u2b BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:03:18 GBp 306 799.00 XLON xb49vAY@y08 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:03:18 GBp 185 799.00 XLON xb49vAY@y0U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:03:18 GBp 185 799.00 XLON xb49vAY@y3b BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:07:46 GBp 289 800.50 XLON xb49vAY@@cH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:07:59 GBp 2 799.50 XLON xb49vAY@nPl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:07:59 GBp 142 800.00 XLON xb49vAY@nPn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:07:59 GBp 164 800.00 XLON xb49vAY@nPp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:15:01 GBp 271 799.00 XLON xb49vAY@rqS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:20:02 GBp 185 799.00 XLON xb49vAY@ser BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:20:02 GBp 286 799.00 XLON xb49vAY@sex BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:22:39 GBp 145 798.00 XLON xb49vAYz8Ec BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:28:52 GBp 191 798.00 XLON xb49vAYzD2a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:43:31 GBp 207 798.50 XLON xb49vAYz70x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:43:31 GBp 362 798.50 XLON xb49vAYz701 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:43:31 GBp 75 798.50 XLON xb49vAYz703 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:43:31 GBp 185 798.50 XLON xb49vAYz73e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:46:33 GBp 124 799.50 XLON xb49vAYzPja BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:46:33 GBp 138 799.50 XLON xb49vAYzPjY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:46:36 GBp 181 799.00 XLON xb49vAYzPXL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:51:29 GBp 287 800.00 XLON xb49vAYzSUC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 09:58:24 GBp 311 800.50 XLON xb49vAYzGcR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:00:26 GBp 304 799.50 XLON xb49vAYzIBR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:08:42 GBp 185 800.50 XLON xb49vAYzfWq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:09:48 GBp 240 800.00 XLON xb49vAYzem2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:09:48 GBp 314 800.50 XLON xb49vAYzemC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:18:12 GBp 309 800.00 XLON xb49vAYzXRt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:22:52 GBp 222 800.00 XLON xb49vAYzYK9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:25:40 GBp 177 800.50 XLON xb49vAYzaKC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:28:28 GBp 129 800.50 XLON xb49vAYzcu7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:28:28 GBp 16 800.50 XLON xb49vAYzcu9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:29:03 GBp 134 799.50 XLON xb49vAYzvQX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:29:03 GBp 196 799.50 XLON xb49vAYzvRV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:35:10 GBp 332 799.50 XLON xb49vAYzyLG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:54:09 GBp 844 800.50 XLON xb49vAYyDUSDL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:54:09 GBp 290 800.50 XLON xb49vAYyDUSDN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:59:40 GBp 335 801.00 XLON xb49vAYy1gw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 10:59:42 GBp 234 800.50 XLON xb49vAYy1e9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:11:24 GBp 52 800.50 XLON xb49vAYyRxt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:11:24 GBp 155 800.50 XLON xb49vAYyRxv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:17:12 GBp 265 801.50 XLON xb49vAYyUOy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:21:43 GBp 267 802.00 XLON xb49vAYyJ53 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:24:43 GBp 226 802.00 XLON xb49vAYyLyQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:26:23 GBp 343 801.50 XLON xb49vAYyKnR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:40:37 GBp 288 803.00 XLON xb49vAYyXee BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:51:27 GBp 999 804.00 XLON xb49vAYyx9C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:55:16 GBp 138 804.00 XLON xb49vAYyyg3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:55:16 GBp 10 804.00 XLON xb49vAYyyg1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:58:04 GBp 185 804.00 XLON xb49vAYyn0@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 11:58:04 GBp 4 804.00 XLON xb49vAYyn0y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:00:52 GBp 240 804.00 XLON xb49vAYypkA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:02:03 GBp 382 803.00 XLON xb49vAYyopk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:10:08 GBp 384 803.50 XLON xb49vAY3B9O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:21:42 GBp 58 802.50 XLON xb49vAY32T6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:21:42 GBp 271 803.00 XLON xb49vAY32TE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:21:45 GBp 5 802.50 XLON xb49vAY32Io BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:24:38 GBp 319 803.00 XLON xb49vAY35kP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:30:03 GBp 307 803.00 XLON xb49vAY3PG@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:30:13 GBp 245 802.50 XLON xb49vAY3PFU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:44:15 GBp 312 802.50 XLON xb49vAY3GEx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:44:16 GBp 330 802.00 XLON xb49vAY3GFG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:44:16 GBp 413 802.50 XLON xb49vAY3GEm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 12:51:37 GBp 333 802.00 XLON xb49vAY3NFq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:00:05 GBp 160 802.50 XLON xb49vAY3jDg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:00:05 GBp 332 802.00 XLON xb49vAY3jDn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:09:30 GBp 123 804.00 XLON xb49vAY3YAF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:09:30 GBp 46 804.00 XLON xb49vAY3YAL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:09:30 GBp 337 804.00 XLON xb49vAY3YAN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:10:18 GBp 257 803.50 XLON xb49vAY3Ydl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:14:19 GBp 221 803.00 XLON xb49vAY3dYX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:14:57 GBp 103 802.50 XLON xb49vAY3cuP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:14:57 GBp 67 802.50 XLON xb49vAY3cuR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:14:57 GBp 63 802.50 XLON xb49vAY3cuT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:25:44 GBp 226 803.00 XLON xb49vAY3nHL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:25:44 GBp 136 803.00 XLON xb49vAY3nHN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:26:22 GBp 198 802.50 XLON xb49vAY3npp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:29:51 GBp 281 802.50 XLON xb49vAY3o4r BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:29:51 GBp 38 802.50 XLON xb49vAY3o4t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:30:00 GBp 261 802.00 XLON xb49vAY3oq@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:50:24 GBp 247 803.00 XLON xb49vAY27qZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:55:26 GBp 554 803.00 XLON xb49vAY2Q2I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:55:26 GBp 550 803.00 XLON xb49vAY2Q2K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:55:26 GBp 189 803.00 XLON xb49vAY2Q2Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:55:26 GBp 229 803.00 XLON xb49vAY2QDW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 13:55:27 GBp 159 802.50 XLON xb49vAY2Q3u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:06:12 GBp 138 803.00 XLON xb49vAY2KyK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:06:12 GBp 203 803.00 XLON xb49vAY2KUSDI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:11:15 GBp 247 803.50 XLON xb49vAY2hqg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:11:15 GBp 467 803.50 XLON xb49vAY2hqi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:11:15 GBp 234 803.50 XLON xb49vAY2htZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:11:59 GBp 13 803.50 XLON xb49vAY2gFY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:12:00 GBp 151 803.50 XLON xb49vAY2gCu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:19:49 GBp 329 803.50 XLON xb49vAY2ZsY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:21:23 GBp 117 803.50 XLON xb49vAY2b87 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:21:23 GBp 242 803.50 XLON xb49vAY2b89 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:21:23 GBp 91 803.50 XLON xb49vAY2b8B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:28:53 GBp 138 803.50 XLON xb49vAY2z7P BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:30:02 GBp 343 804.00 XLON xb49vAY2USDPk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:30:02 GBp 224 804.00 XLON xb49vAY2USDRUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:30:02 GBp 46 804.00 XLON xb49vAY2USDR1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:34:09 GBp 56 805.50 XLON xb49vAY2qJv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:34:09 GBp 521 805.50 XLON xb49vAY2qJx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:34:09 GBp 295 805.00 XLON xb49vAY2qJ0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:40:05 GBp 298 806.50 XLON xb49vAY1C7Z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:40:40 GBp 344 806.50 XLON xb49vAY1F91 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:42:44 GBp 112 806.50 XLON xb49vAY11lt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:44:02 GBp 49 807.00 XLON xb49vAY13F@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:47:26 GBp 934 807.50 XLON xb49vAY17KA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:49:00 GBp 532 807.00 XLON xb49vAY16ts BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:49:29 GBp 109 806.00 XLON xb49vAY1PAx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:49:29 GBp 232 806.50 XLON xb49vAY1PAz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:56:20 GBp 197 806.50 XLON xb49vAY1Ui1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:56:20 GBp 141 806.50 XLON xb49vAY1Ui3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 14:56:23 GBp 272 806.00 XLON xb49vAY1UZO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:00:49 GBp 88 807.00 XLON xb49vAY1LqB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:00:49 GBp 293 807.00 XLON xb49vAY1LqD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:01:56 GBp 228 807.00 XLON xb49vAY1Kc4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:03:26 GBp 549 806.00 XLON xb49vAY1MW7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:03:38 GBp 239 805.50 XLON xb49vAY1fKr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:06:02 GBp 165 805.00 XLON xb49vAY1hZh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:15:07 GBp 333 805.50 XLON xb49vAY1alD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:17:26 GBp 185 806.50 XLON xb49vAY1vwK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:19:59 GBp 880 807.50 XLON xb49vAY1wTs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:19:59 GBp 343 807.50 XLON xb49vAY1wTu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:19:59 GBp 168 807.50 XLON xb49vAY1wTw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:23:24 GBp 73 807.50 XLON xb49vAY1USD0e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:23:24 GBp 412 807.50 XLON xb49vAY1USD0g BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:23:46 GBp 346 807.00 XLON xb49vAY1USDhU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:25:36 GBp 178 806.00 XLON xb49vAY1nUSDd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:25:36 GBp 44 806.00 XLON xb49vAY1nUSDf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:40:11 GBp 500 807.00 XLON xb49vAY0Euy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:40:12 GBp 32 807.00 XLON xb49vAY0Eum BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:40:12 GBp 529 807.00 XLON xb49vAY0Euo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:40:12 GBp 386 807.00 XLON xb49vAY0Euq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:40:12 GBp 550 807.00 XLON xb49vAY0Eus BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:40:47 GBp 304 806.50 XLON xb49vAY0Ebh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:42:04 GBp 244 806.00 XLON xb49vAY03hd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:46:01 GBp 495 805.50 XLON xb49vAY06Sx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:53:15 GBp 94 806.50 XLON xb49vAY0SM8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:54:41 GBp 509 806.50 XLON xb49vAY0VJ4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:55:45 GBp 140 807.00 XLON xb49vAY0URK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:56:15 GBp 65 807.50 XLON xb49vAY0Uuh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:56:15 GBp 125 807.50 XLON xb49vAY0Uun BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:56:45 GBp 2 807.50 XLON xb49vAY0Ubr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:56:45 GBp 166 807.50 XLON xb49vAY0Ubt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:57:15 GBp 64 807.50 XLON xb49vAY0H3a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:57:15 GBp 87 807.50 XLON xb49vAY0H3c BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:57:15 GBp 40 807.50 XLON xb49vAY0H3e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:59:30 GBp 170 807.50 XLON xb49vAY0GYL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 15-Feb-2023 15:59:30 GBp 143 807.50 XLON xb49vAY0GYN

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

