WIESBADEN (ots) -- Außenhandelssaldo gegenüber 2021 mehr als halbiert- China nach wie vor wichtigster Handelspartner Deutschlands, Vereinigtes Königreich fällt auf Rang 11- Größtes Defizit im Handel mit China seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950- Vereinigte Staaten weiterhin wichtigster Abnehmer deutscher ExporteDer deutsche Exportüberschuss war im Jahr 2022 so niedrig wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat sich der Außenhandelssaldo unter anderem aufgrund der stark gestiegenen Preise für die Einfuhr von Energie gegenüber 2021 von +175,3 Milliarden Euro auf +79,7 Milliarden Euro mehr als halbiert. Im Außenhandel mit der Volksrepublik China, die 2022 von Rang 2 auf Rang 4 der wichtigsten Abnehmerstaaten deutscher Exporte abrutschte, verzeichnete Deutschland das größte Handelsdefizit seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950.China weiterhin wichtigster Handelspartner - Handelsdefizit von 84,3 Milliarden EuroWährend der Wert der Warenimporte aus China 2022 gegenüber dem Vorjahr um 33,6 % auf 191,1 Milliarden Euro zunahm und damit einen neuen Höchstwert erreichte, stieg der Wert der dorthin exportierten Waren lediglich um 3,1 % auf 106,8 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich ein Rekord-Handelsdefizit von 84,3 Milliarden Euro. Mit einem Außenhandelsumsatz von 297,9 Milliarden Euro war China bereits im siebten Jahr in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Mit weitem Abstand folgten auf den Rängen 2 und 3 die Vereinigten Staaten mit einem Umsatz von 247,8 Milliarden Euro (+27,5 % gegenüber 2021) und die Niederlande mit 233,6 Milliarden Euro (+13,3 %)Vereinigte Staaten erneut wichtigster Abnehmer deutscher ExporteDie meisten deutschen Exporte gingen im Jahr 2022 wie bereits seit 2015 in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im Wert von 156,1 Milliarden Euro exportiert, das waren 27,9 % mehr als im Vorjahr. Demgegenüber standen Importe aus den USA im Wert von 91,7 Milliarden Euro, das waren 26,8 % mehr als im Jahr zuvor. Damit erzielte der deutsche Außenhandel mit den USA einen Exportüberschuss von 64,3 Milliarden Euro (2021: 49,7 Milliarden Euro). Auf Rang 2 der wichtigsten Abnehmerstaaten deutscher Warenexporte lag Frankreich (116,1 Milliarden Euro; +13,0 %), gefolgt von den Niederlanden auf Rang 3 (110,6 Milliarden Euro; +9,5 %).Vereinigtes Königreich rutscht in der Handelspartner-Rangfolge weiter abDie Bedeutung des Vereinigten Königreichs für den deutschen Außenhandel ging im zweiten Jahr nach dem Brexit weiter zurück: Mit einem Außenhandelsumsatz von 111,0 Milliarden Euro im Jahr 2022 (+14,1 % gegenüber 2021) fiel das Vereinigte Königreich in der Rangfolge der wichtigsten Handelspartner von Rang 10 auf Rang 11 zurück und belegte damit den Platz hinter Tschechien. Im Jahr 2017, dem Jahr nach dem Brexit-Referendum, hatte das Vereinigte Königreich noch Rang 5 der wichtigsten Handelspartner Deutschlands belegt.Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse wichtigste ImportgüterImportseitig waren im Jahr 2022 erneut Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse mit einem Warenwert von 147,8 Milliarden (+13,9 % gegenüber 2021) die wichtigsten Handelsgüter für Deutschland. Auf Rang 2 der wichtigsten Importgüter lagen Chemische Erzeugnisse im Wert von 137,3 Milliarden Euro (+44,6 %), gefolgt von Erdöl/Erdgas im Wert von 131,1 Milliarden Euro (+79,1 %) auf Rang 3.Kraftwagen und Kraftwagenteile wichtigste ExportgüterDie deutsche Automobilindustrie exportierte 2022 mehr Kraftwagen und Kraftwagenteile als im Vorjahr. So wurden 2022 Kraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von 244,4 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. Das waren 16,0 % mehr als im Jahr 2021. Kraftwagen und Kraftwagenteile waren damit weiterhin Deutschlands wichtigste Exportgüter. Auf den Rängen 2 und 3 der wichtigsten deutschen Exportgüter folgten wie in den Vorjahren Maschinen mit einem Wert von 208,4 Milliarden Euro (+6,1 %) und Chemische Erzeugnisse im Wert von 162,7 Milliarden Euro (+17,8 %).Höchster Exportüberschuss im Außenhandel mit Kraftwagen und KraftwagenteilenNach Handelsgütern betrachtet erzielte Deutschland im Warenverkehr mit Kraftwagen und Kraftwagenteilen die höchsten Exportüberschüsse: Der Warenwert der im Jahr 2022 aus Deutschland exportierten Kraftwagen und Kraftwagenteilen überstieg den Importwert dieser Waren um 113,5 Milliarden Euro. Auf Rang 2 lagen Maschinen mit einem Exportüberschuss von 105,3 Milliarden Euro und auf Rang 3 Pharmazeutische Erzeugnisse mit einem Überschuss von 39,0 Milliarden Euro.Weitere Informationen:Eine Tabelle mit der kompletten Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel ist als Download verfügbar. Weitere Ergebnisse zum Außenhandel nach Handelspartnern und Handelsgütern bietet die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000-0003 und 51000-0005).Die Ergebnisse zum Außenhandel sind auch im Dashboard Deutschland (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheit und Mobilität. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Weitere Ergebnisse zum Außenhandel im Jahr 2022 enthält die Pressemitteilung Nr. 044 vom 2. Februar 2023. Über die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine auf den deutschen Außenhandel mit Russland, der Ukraine und weiteren osteuropäischen Staaten informiert die Pressemitteilung Nr. 054 vom 10. Februar 2023. Weitere Daten und Informationen zu den Folgen des russischen Angriffskriegs auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft und Wirtschaft bietet eine Sonderseite (www.destatis.de/ukraine) im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5442467