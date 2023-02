DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach besser als erwartet ausgefallenen Zweitquartalszahlen hat Cisco Systems den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr angehoben. Damit gelang dem Technologieunternehmen ein Lichtblick im Sektor, der mit anhaltenden Herausforderungen durch Inflation und andere makroökonomische Einflüsse zu kämpfen hat. Die Geschäftszahlen übertrafen die Prognosen von Cisco sowohl umsatz- wie auch gewinnseitig. Auch der Ausblick für das laufende Quartal lag über den Marktschätzungen. Der Netzwerkausrüster meldete einen Nettogewinn von 2,77 (Vorjahr 2,97) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 88 Cent pro Aktie und damit über den Schätzungen der Analysten von 85 Cent. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 13,59 Milliarden Dollar. Cisco hatte im November für das zweite Quartal ein Wachstum zwischen 4,5 und 6,5 Prozent prognostiziert. Analysten hatten mit 13,42 Milliarden gerechnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 196.000 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: -7,8 zuvor: -8,9

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.161,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.754,75 +0,2% Nikkei-225 27.696,44 +0,7% Hang-Seng-Index 21.000,79 +0,9% Kospi 2.475,48 +2,0% Shanghai-Composite 3.248,92 -1,0% S&P/ASX 200 7.410,30 +0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Im Sog freundlicher US-Vorgaben geht deutlich nach oben. Daneben sprechen Teilnehmer von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. In den USA hatten gute Konjunkturzahlen - insbesondere aus dem Einzelhandel - die Anleger ermutigt, weil sie Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur gegenüber den bereits erfolgten Zinserhöhungen zeigten und Hoffnungen auf eine weiche Landung auch bei noch weiteren Zinserhöhungen schürten. Für Rückenwind an den chinesischen Börsen sorgt, dass Präsident Xi Jinping in einem Artikel von Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums und der Investitionen spricht. China Eastern Airlines (+4,8%) und Air China (+4,1%) profitieren von gestiegenen Ladefaktoren im Januar. Stark gesucht sind auch Immobilienaktien, Country Garden und Longfor gewinnen je 4,3 Prozent, China Vanke 2,6 Prozent. In Seoul legt der Kurs des Bauunternehmens Samsung C&T um 4,2 Prozent zu, nachdem es angekündigt hat, in den nächsten 5 Jahren sämtliche selbst gehaltene Aktien einziehen zu wollen. In Sydney gewannen National Australia Bank nach einem Gewinnanstieg im ersten Quartal 0,5 Prozent. Telstra verteuerten sich nach dem Quartalsbericht und einer erhöhten Dividende um 1,9 Prozent. Ebenfalls nach Quartalszahlen büßte die Aktie des Goldminenbetreibers Newcrest 1,7 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Cisco Systems reagierten mit einem Plus von 3,2 Prozent auf besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen. American International Group (AIG) reagierten kaum auf die Präsentation der Geschäftszahlen. Das Unternehmen verzeichnete zwar verbesserte Gewinnspannen im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung, allerdings beeinträchtigten volatile Märkte und das harte Winterwetter die Ergebnisse in einigen Bereichen. Zillow Group gewannen 2,3 Prozent. Der Betreiber eines Immobilien-Online-Marktplatzes schnitt ergebnis- und umsatzseitig besser als erwartet ab, auch wenn das Ergebnis negativ ausfiel und der Umsatz um 19 Prozent zurückging. Einen Satz um gut 10 Prozent machte die Roku-Aktie. Der Hersteller von Multimediaspielen hatte ebenfalls mit dem Gewinn wie auch dem Umsatz die Analystenschätzungen überboten und kam auch mit der gestiegenen Zahl der aktiven Konten und dem Nutzerverhalten gut an. Twilio (+12,3%) profitierten neben besser als geschätzt ausgefallenen Zahlen von der Autorisierung eines Aktienrückkaufprogramms bis zu 1 Milliarde Dollar. Boston Beer sackten dagegen um gut 11 Prozent ab. Zwar fielen die Umsätze im vierten Quartal stark aus, allerdings schrieb die Brauerei überraschend rote Zahlen, weil der Produktmix wie auch Lieferkettenprobleme belasteten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.128,12 +0,1% 38,85 +3,0% S&P-500 4.147,66 +0,3% 11,53 +8,0% Nasdaq-Comp. 12.070,59 +0,9% 110,45 +15,3% Nasdaq-100 12.687,89 +0,8% 97,01 +16,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 832 Mio 834 Mio Gewinner 1.780 1.483 Verlierer 1.297 1.574 unverändert 117 139

Etwas fester - Überraschend starke Einzelhandelsdaten hielten einerseits die Zinssorgen am Leben, schürten aber auch die Hoffnungen auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft trotz steigender Zinsen. Neben den Einzelhandelsumsätzen überraschte auch der Empire State Index klar positiv. Airbnb machten einen Sprung um 13,4 Prozent, nachdem der Zimmervermittler erstmals ein Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen hatte. Devon Energy brachen um 10,5 Prozent ein. Der Öl- und Gaskonzern hatte einen Gewinnrückgang verzeichnet und vor witterungsbedingten Produktionsproblemen gewarnt. Nicht gut lief auch das Quartal beim Munitionshersteller Ammo (-13,1%). Roblox sprangen um über 26 Prozent nach oben, nachdem der Videospieleanbieter ein überraschend starkes Schlussquartal 2022 vermeldet hatte. Biogen (-3,5%) litten unter einer durchwachsenen Prognose für 2023. Die Ausgaben für eine neue Alzheimer-Behandlung sollen höher ausfallen als die entsprechenden Umsätze.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,61 -2,9 4,64 19,0 5 Jahre 4,05 +3,9 4,01 4,8 7 Jahre 3,93 +4,5 3,89 -3,7 10 Jahre 3,80 +5,2 3,75 -7,7 30 Jahre 3,84 +6,0 3,78 -13,1

Die Renditen am Rentenmarkt zogen nach überraschend starken Konjunkturdaten weiter an, weil diese die Erwartungen weiter steigender Zinsen untermauerten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0699 +0,1% 1,0689 1,0712 -0,0% EUR/JPY 143,32 +0,1% 143,23 142,73 +2,1% EUR/GBP 0,8893 +0,1% 0,8882 0,8850 +0,5% GBP/USD 1,2029 -0,0% 1,2031 1,2103 -0,5% USD/JPY 134,00 -0,0% 134,00 133,27 +2,2% USD/KRW 1.285,62 +0,1% 1.284,06 1.282,05 +1,9% USD/CNY 6,8608 +0,1% 6,8530 6,8454 -0,6% USD/CNH 6,8686 +0,1% 6,8631 6,8536 -0,9% USD/HKD 7,8490 +0,0% 7,8470 7,8485 +0,5% AUD/USD 0,6911 +0,1% 0,6904 0,6910 +1,4% NZD/USD 0,6293 +0,2% 0,6278 0,6287 -0,9% Bitcoin BTC/USD 24.621,86 +1,8% 24.181,92 22.149,10 +48,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar profitierte von den Erwartungen weiter steigender Zinsen, parallel zu den anziehenden Renditen am Anleihemarkt. Der Dollarindex legte um 0,6 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,22 78,59 +0,8% +0,63 -1,5% Brent/ICE 85,89 85,38 +0,6% +0,51 +0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise sanken leicht. Neben der Dollarstärke drückten stark gestiegene US-Rohölvorräte. Der Lageraufbau übertraf die Markterwartungen um Längen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.835,92 1.834,10 +0,1% +1,82 +0,7% Silber (Spot) 21,62 21,68 -0,2% -0,05 -9,8% Platin (Spot) 920,18 918,00 +0,2% +2,18 -13,8% Kupfer-Future 4,05 4,01 +0,9% +0,03 +6,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Zinserwartungen und der festere Dollar drückten den Goldpreis um rund 1 Prozent.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Exporte sind im Januar zum Vorjahr um 3,5 Prozent gstiegen, stärker als mit 0,5 Prozent geschätzt. Die Importe stiegen um 17 Prozent, die Handelsbilanz war mit 3,5 Billionen Yen defizitär. Die Prognose hier hatte auf minus 3,88 Billionen Yen gelautet.

Die japanischen Maschinenbauaufträge stiegen im Dezember in der Kernrate zum Vormonat um 1,6 Prozent, weniger stark als mit 3,0 Prozent prognostiziert.

USA - Wirtschaftspolitik

Die Republikaner im US-Kongress haben von großen Internetkonzernen Unterlagen zur angeblichen Unterdrückung rechtsgerichteter Meinungsäußerungen angefordert. Der von den Republikanern dominierte Justizausschuss im Repräsentantenhaus forderte die Chefs von Google, Meta, Microsoft, Apple und Amazon auf, bis kommenden Monat Dokumente wie die Kommunikation mit dem Weißen Haus über die Moderation von Inhalten im Internet bereitzustellen.

WELTBANK

Weltbank-Präsident David Malpass hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der 66-Jährige wird den Posten Ende Juni abgeben. Seine fünfjährige Amtszeit wäre eigentlich bis ins nächste Jahr gegangen.

FORD

gibt nach Darstellung seines CFO Jim Farley weit mehr aus als die Konkurrenz. Insbesondere bei Materialkosten, Garantiereparaturen und anderen strukturellen Posten hinke man hinterher. Nach seinen Worten beträgt der Kostenunterschied zu anderen großen Autokonzernen jährlich 7 bis 8 Milliarden Dollar, was zum großen Teil darauf zurückzuführen sei, dass Ford aufgrund der Komplexität seiner Produktpalette mehr für Materialien und Design ausgibt.

FORD

hat einen Batteriebrand in einem Elektro-Pickup-Truck F-150 Lightning auf dem Werksgelände als Ursache für den Produktionsstopp identifiziert. Das Werk im Großraum Detroit, wo der Lightning gebaut wird, ist seit Anfang vergangener Woche stillgelegt.

