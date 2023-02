First Phosphate Corp. hat eine bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsenkürzel "PHOS" erhalten. Die endgültige Genehmigung der Notierung hängt davon ab, dass das Unternehmen bestimmte, übliche Bedingungen der CSE erfüllt. Erst vor wenigen Tagen hat das Unternehmen eine überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von insgesamt 4,45 Millionen Dollar bekannt gegeben.Peter Kent, Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...