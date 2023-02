Die Marinomed Biotech AG konnte vorläufigen Zahlen zufolge den Carragelose-Umsatz in 2022 um 15,5 Prozent auf 11,2 Mio. Euro steigern (2021: 9,7 Mio. Euro). Insgesamt liegt der Umsatz bei 11,3 Mio. Euro (2021: 11,6 Mio. Euro). Im abgelaufenen Jahr wurden keine Meilensteinzahlungen verbucht, so das Unternehmen. Bereinigt um die Budesolv-Meilensteinzahlung in Höhe von 1,9 Mio. Euro in 2021 habe sich der Umsatz um 16,5 Prozent erhöht. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente stiegen auf 8,2 Mio. Euro (2021: 5,8 Mio. Euro, +41 Prozent) und spiegelten eine niedrige Cash-Burn-Rate im Jahr 2022 aufgrund von profitablen Umsätzen und Zuflüssen aus Darlehen, Immobilienfinanzierungen und dem Wandelanleiheprogramm mit Nice & Green wider. CEO Andreas ...

