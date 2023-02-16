BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 32 (31) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 37 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT GRIFOLS AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 13,50 (9) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR OUTOKUMPU OYJ AUF 6,50 (6) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 44 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 30,90 (30,40) EUR - 'HOLD'BERENBERG NIMMT POLYPEPTIDE MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 28 CHF BOFA SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 580 (595) PENCE - 'NEUTRAL'CITIGROUP STARTET INCHCAPE MIT 'BUY' - ZIEL 1131 PENCECITIGROUP HEBT VONTOBEL AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 58,50 CHFCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 625 (675) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 770 (670) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...