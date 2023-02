Nestle - EBIT adj 16,103 Mrd CHF (Prog 16,082), oper. Marge 17,1% (Prog 16,9), Div 2,95 CHF (Prog 2,91) Renault will erneut profitabler werden - Zahlt trotz Verlust wieder Dividende Standrad Chartered ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt Airbus übertrifft Prognosen und stellt Ergebniswachstum in AussichtAdeyemi-Traumtor lässt BVB jubeln: Heimsieg gegen Chelsea Commerzbank dank starker Ertragsentwicklung mit höchstem Konzernergebnis seit mehr als 10 Jahren - Positiver Ausblick CTS Eventim: Starke Geschäftsentwicklung durch deutliche Steigerung in Umsatz und Ergebnis sorgt für Rekordjahr 2022 Hella setzt auf besseres Geschäft im zweiten Halbjahr Mercedes will gegen 2026 eine kompakte Version seines Geländewagens G-Klasse auf den Markt bringen (HB) ...

