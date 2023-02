DJ ZVEI: Elektro- und Digitalexporte so hoch wie nie zuvor

BERLIN (Dow Jones)--Die Ausfuhren der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI auch zum Jahresende 2022 gewachsen. Sie kamen demnach im Dezember auf 20,0 Milliarden Euro und übertrafen damit den Wert des Vorjahresmonats um 6,7 Prozent. "Im Gesamtjahr 2022 erhöhten sich die deutschen Elektroexporte damit trotz eines durchgängig herausfordernden globalen Umfelds um 8,6 Prozent auf rekordhohe 245,8 Milliarden Euro", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Auch real, also preisbereinigt, lagen sie leicht im Plus."

Die Importe elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland beliefen sich im Dezember 2022 laut ZVEI auf 21,3 Milliarden Euro - ein Zuwachs von 5,6 Prozent gegenüber Vorjahr. Kumuliert von Januar bis Dezember des vergangenen Jahres markierten demnach auch die Elektroimporte einen neuen Höchststand bei 262,1 Milliarden Euro, ein Plus von 18,4 Prozent. "Insbesondere lagen sie auf Gesamtjahressicht erstmals höher als die Elektroexporte", so Gontermann. Das so resultierende Handelsdefizit habe sich auf 16,3 Milliarden Euro summiert.

China war laut den Angaben auch 2022 wieder der größte Exportabnehmer der Branche. Insgesamt wurden demnach dorthin Elektroerzeugnisse im Wert von 26,5 Milliarden Euro geliefert. "Der Zuwachs war mit plus 5,5 Prozent allerdings unterdurchschnittlich", sagte Gontermann. Weil gleichzeitig die Ausfuhren in die zweitplatzierten USA massiv um 23,8 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro angezogen hätten, habe sich der Abstand zwischen den Lieferungen nach China und in die USA zwar wieder verringert, er bleibe aber knapp drei Milliarden Euro hoch.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2023 02:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.