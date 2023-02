Bye-bye DAX - aber Linde bleibt ein Basisinvestment

Mit der Linde-Aktie (ISIN IE00BZ12WP82) verschwindet mit einer Marktkapitalisierung von 153,7 Mrd. Euro zum Monatsultimo das größte deutsche Unternehmen aus dem DAX. Das Management hat sich für ein Haupt-Listing an der New York Stock Exchange und für den S&P 500 entschieden, weil es dort keine Gewichtungsbegrenzung gibt: Im DAX wird die Gewichtung eines Unternehmens bei 10 Prozent gekappt, was bei steigenden Aktienkursen (= höhere Marktkapitalisierung) regelmäßig zu Verkäufen von ETFs führt, um den DAX exakt abzubilden. Das drückt aus Sicht von Linde nachhaltig auf das Performance-Potenzial der Aktie. Trotz widriger Marktbedingungen schlug Linde vergangene Woche beim Gewinn pro Aktie für 2022 zum 16. Mal in Folge die Konsensus-Erwartungen. Morgan Stanley zeigt derzeit bei den Discount-Zertifikaten die engsten Geld-Brief-Spannen am Markt.

Discount-Strategie mit 13 Prozent Puffer (Juni)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MB11P94 und dem Cap von 300 US-Dollar kann beim Preis von 269,83 Euro und unveränderten Wechselkursen eine maximale Rendite von ca. 9,05 Euro oder 9,5 Prozent p.a. erwirtschaften. Der Puffer beträgt 13,4 Prozent. Schließt die Aktie am Bewertungstag 16.6.23 unterhalb des Caps, erhalten Anleger einen Barausgleich.

Discount-Strategie mit 15 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000MB12RZ4 bietet beim Preis von 263,51 Euro einen Puffer von 15,4 Prozent. Aus der Differenz zum Cap von 300 US-Dollar errechnet sich eine Rendite von 15,35 Euro oder 9,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 15.9.23 zumindest auf Höhe des Caps schließt.

Discount-Strategie mit 21 Prozent Puffer (September)

Mehr Puffer gibt"s beim Discounter mit der ISIN DE000MB11P78: Das Produkt mit dem Cap bei 275 US-Dollar bringt beim Preis von 243,97 Euro ganze 21,7 Prozent Sicherheit; der maximale Gewinn beläuft sich auf ca. 11,66 Euro oder 7,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 15.9.23 mindestens 300 US-Dollar kostet. Wie beim vorangegangenen Produkt erfolgt auch hier in allen Szenarien ein Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Wer auch ohne DAX-Notierung weiterhin mit defensiver Positionierung auf Linde setzen will, wählt Renditepotenzial und Sicherheitspuffer nach individueller Risikobereitschaft und Anlagehorizont. Da die Referenzbörse NYSE in US-Dollar abrechnet, muss künftig ein Wechselkursrisiko ( = Aufwertung des Euro) in die Anlageentscheidung einbezogen werden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vonLinde-Aktien oder von Anlageprodukten auf Linde-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de