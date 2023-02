Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstagmorgen dank guter Vorgaben aus den USA und Asien ein freundlicher Handelsstart ab. Der DAX +0,64% wird zum Auftakt rund 0,6 Prozent fester bei 15.593 Punkte erwartet. Damit rückt das Jahreshoch bei 15.658 Zähler wieder in den Fokus. 1. Techwerte weiter im Rallymodus Die New Yorker Börsen haben sich am Mittwoch mühsam ins Plus vorgearbeitet. Wie schon ...

