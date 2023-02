Sensormatic Solutions wird auf der EuroShop 2023 ausstellen, um die nächste Generation von erkenntnis- und ergebnisbasierten Lösungen, die in die Betriebsplattform Sensormatic IQ integriert sind, sowie die neuesten Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Computer Vision zu präsentieren

Sensormatic Solutions, das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, wird auf der EuroShop vor Ort sein und seine neuesten Analyse- und ergebnisbasierten Lösungen vorstellen, die unter dem Namen Sensormatic IQ integriert sind und den Einzelhandel unterstützen sowie intelligente und vernetzte Einkaufserlebnisse ermöglichen.

"Die Präferenzen der Kunden haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, und die Einzelhändler haben eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit angesichts einer sich wandelnden Branche bewiesen", sagte Kevin Viravec, Präsident von Sensormatic Solutions. "Die ersten Investitionen in die digitale Transformation haben den Einzelhändlern die Vorteile einer datengestützten Strategie gezeigt und wie diese Erkenntnisse das Einkaufserlebnis verbessern und gleichzeitig die operative Exzellenz fördern können."

Sensormatic IQ dient als Grundlage für alle erkenntnis- und ergebnisbasierten Lösungen von Sensormatic Solutions. Es kombiniert Daten aus den bestehenden Plattformen und wendet fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) und Computer-Vision-Technologien an, um die dynamischen Bedürfnisse von Einzelhändlern und ihren Kunden zu erfüllen. Der Stand des Unternehmens auf EuroShop Messe umfasst Lösungen, die Einzelhändlern helfen, ihre Ziele zu erreichen:

Ermöglichung von einheitlichem Handel. Intelligente Bestandsaufnahmen bieten die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Verbraucher von erstklassigen Unified-Commerce-Plattformen erwarten. Mithilfe der mit der Cloud verbundenen Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID) können Einzelhändler den Weg der Waren von der Quelle bis zum Geschäft verfolgen und so Erkenntnisse gewinnen, die das Omnichannel-Erlebnis optimieren und die Produktverfügbarkeit sicherstellen.

Schutz von Vermögen und Menschen. Angesichts des zunehmenden Warenschwunds ist es von entscheidender Bedeutung, dass Einzelhändler ihre Aktivitäten zur Schadensverhütung und Haftung digital optimieren. Sensormatic Solutions kann Ihnen zeigen, wie Sie Einblicke und Analysen nutzen können, um die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern zu verbessern und zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren, während Sie gleichzeitig effektiv gegen Warenschwund vorgehen.

Angesichts des zunehmenden Warenschwunds ist es von entscheidender Bedeutung, dass Einzelhändler ihre Aktivitäten zur Schadensverhütung und Haftung digital optimieren. Sensormatic Solutions kann Ihnen zeigen, wie Sie Einblicke und Analysen nutzen können, um die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern zu verbessern und zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren, während Sie gleichzeitig effektiv gegen Warenschwund vorgehen. Maximierung des Einkaufserlebnisses. Die Angebote zum Thema Einkaufserlebnis von Sensormatic Solutions helfen Einzelhändlern, mit ihren Kunden auf einer neuen Ebene in Kontakt zu treten, und bieten die Möglichkeit, differenzierte und personalisierte Erlebnisse zu schaffen. Die Standbesucher werden sehen, wie der einfach zu implementierende Multi-Sensor-Technologie-Ansatz des Unternehmens kritische Berührungspunkte hervorheben kann, um die Interaktion entlang der Reise eines jeden Kunden zu bereichern.

Mehr Leistung im Geschäft. Operative Exzellenz zu erreichen bedeutet, der Flexibilität Vorrang zu geben, die Produktivität zu steigern, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Transparenz zu wahren, den Personaleinsatz zu optimieren und Omnichannel-Strategien wie "Click Collect" oder die Abholung am Straßenrand zu verbessern sowie die Betriebskosten zu senken.

Um mehr über die Lösungen von Sensormatic Solutions in den Bereichen Intelligente Bestandsaufnahme, Schadensverhütung und Haftung, Einkaufserlebnis und operative Exzellenz zu erfahren, besuchen Sie den Stand C01 in Halle 6 auf der EuroShop Messe in Düsseldorf vom 26. Februar bis 2. März 2023 und folgen Sie Sensormatic auf Twitter und LinkedIn. Wenn Sie eine Tour über den Stand oder ein Treffen mit einem Kundenbetreuer wünschen, besuchen Sie die EuroShop-Seite von Sensormatic Solutions.

Über Johnson Controls

Johnson Controls (NYSE:JCI) verändert die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und spielen. Als weltweit führender Anbieter von intelligenten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden ist es unsere Aufgabe, die Leistung von Gebäuden im Dienste der Menschen, des Ortes und des Planeten neu zu gestalten.

Aufbauend auf einer stolzen Geschichte von fast 140 Jahren Innovation liefern wir mit OpenBlue, unserem umfassenden digitalen Angebot, die Blaupause der Zukunft für Branchen wie das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, Fertigung und darüber hinaus.

Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern bietet Johnson Controls heute das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik und Software sowie Servicelösungen von einigen der vertrauenswürdigsten Namen der Branche.

Besuchen Sie http://www.johnsoncontrols.com für weitere Informationen und folgen Sie @Johnson Controls auf sozialen Plattformen.

Über Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions ist das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, das operative Exzellenz in großem Maßstab ermöglicht und die intelligente und vernetzte Kundenbindung fördert. Unsere intelligente digitale Betriebsplattform Sensormatic IQ kombiniert das gesamte Portfolio von Sensormatic Solutions, einschließlich der Daten von Drittanbietern, um unübertroffene Einblicke in das Kundenerlebnis, die Bestandsintelligenz, die Verlustprävention und die betriebliche Effizienz mit fortschrittlichen Technologien wie KI und maschinellem Lernen zu liefern. Dies ermöglicht es Einzelhändlern, auf der Grundlage von präskriptiven und prädiktiven datengesteuerten Ergebnissen zu handeln, um mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Besuchen Sie Sensormatic Solutions oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unserem YouTube-Kanal.

