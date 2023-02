Nürnberg (ots) -Genau hinhören - bei diesen Angeboten bekommt selbst der Osterhase große Ohren! Ab sofort finden Kundinnen und Kunden bei NORMA wieder das beliebte Ostersortiment in den Regalen und können sich auf ein süßes Fest mit ihren Liebsten freuen. Der Lebensmittel-Discounter hat ausgewählte Schokoladen-Highlights der Eigenmarken GOLDORA und EXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT im Angebot und rundet das Sortiment für die Ostertage sogar mit namhaften Markenprodukten ab. Ein Blick ins Nest lohnt sich!55 verschiedene Sorten unter der Marke GOLDORA hält NORMA in der Zeit vor dem Osterfest parat. Zu den Lieblingsleckereien gerade bei Kindern zählen auch in diesem Jahr wieder die Feinen Ostereier 150 g von EXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT. Das hochwertige Premiumprodukt ist garantiert Fairtrade und kommt in den Geschmackssorten Vollmilch, Zartbitter, Nougat und Praliné. Die zweite Eigenmarke, die NORMA-Fans bereits bestens kennen, heißt GOLDORA. Auch hier können sich Kundinnen und Kunden über besondere Kreationen zu Ostern freuen. Der Oster Mischbeutel ist von 250 g auf 300 g gewachsen und der Frühlingsbaumstamm 100 g steht neben Zartbitter auch als Vollmilch-Variante im Regal.Damit beim NORMA-Osterfest auch ordentlich gespart werden kann, gibt es zahlreiche Produkte der Eigenmarken als Aktionsware: GOLDORA spendiert die Ostervielfalt in der Dose 400 g (Sorten: Pfefferminztaler und Schokoplätzchen), die Glückskäfer 125 g, die Eierlikör-Präsenttasche 98 g und den riesigen Confiserie Osterhasen 500 g.Markenprodukte zu Ostern lassen die Herzen höherschlagenDas großartige Angebot für alle Freunde des Osterhasen wird auch 2023 wieder von zahlreichen Markenartikeln abgerundet. Die Frühlingsmandeln 200 g in den Geschmacksrichtungen Zabaione, Vanille, Tiramisu und Kokos von RIEGELEIN zählen genauso dazu wie weitere Leckereien von MILKA, LINDT, FERRERO und STORCK.Für NORMA steht fest: Bei all den tollen Angeboten darf die Qualität nicht zu kurz kommen. Daher legt der Lebensmittel-Discounter auch heuer Wert darauf, dass in Sachen Nachhaltigkeit und Qualitätsstandards die höchsten Ansprüche erfüllt werden. So sind alle GOLDORA-Sorten Rainforest- oder Fairtrade-zertifiziert. Produkte mit dem Siegel der Rainforest Alliance fördern soziale und ökologische Anstrengungen, während Fairtrade dafür steht, Kleinbauernfamilien sowie Arbeiterinnen und Arbeitern in Lateinamerika, Asien und Afrika faire Preise zu zahlen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5442533