Flachau (ots) -Auf der Alm, im Ballon oder unterm Gipfelkreuz: Heiraten in der Salzburger SportweltHerzklopfen verursachen in der Salzburger Sportwelt nicht nur fantastische Gipfelbesteigungen, sondern auch die einzigartigen Hochzeitslocations zwischen Berg und Tal, zwischen Himmel und Erde. In den sieben Ferienorten Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos finden Brautpaare verwunschen schöne Plätze vor, die romantischer nicht sein könnten. Gefeiert wird mit der ganzen Gästeschar auf idyllisch gelegenen Almhütten und in Bergrestaurants, in uralten Schlössern und Kapellen, an Bergseen und Gipfelkreuzen, auf Kraftplätzen und in barocken Kirchen. Und auch die Flitterwochen in den Bergen beginnen direkt im Anschluss an den großen Tag.Duftende Orchideen wachsen entlang von Almwegen, Brautkränze werden aus Gartenmyrte geflochten und rund um die Bergseen ranken sich mystische Sagen: Die Salzburger Sportwelt ist eine uralte Natur- und Kulturlandschaft, die an Romantik kaum zu überbieten ist und in der überlieferte Traditionen nach wie vor eine große Rolle spielen: So werden auch die großen Feste des Lebens gefeiert!Heiraten im Einklang mit der Natur und umgeben von den ElementenWollgras schaukelt im Wind, die Dohlen kreisen am Himmel und das Herz möchte vor Glück übersprudeln: Immer mehr Brautpaare sind auf der Suche nach genau diesen besonderen Orten - weit weg vom Trubel, den Massen und dem Alltag, dafür mitten in der Natur, umgeben von majestätischen Gipfeln, in der Stille und ganz nah am siebten Himmel. Die Salzburger Sportwelt hat das Angebot von Gastgebern, Gastronomie, Hotels, Standesämtern und weiteren Hochzeitsexperten wie Floristen, Traurednern, Fotografen, Friseuren und Dirndlschneiderinnen gebündelt und richtet sich unter dem Namen "Salzburger Berghochzeit" und einem serviceorientierten Rund-um-Angebot an Brautpaare, die auf der Suche nach besonderen Locations und Erinnerungen sind.Heiraten auf der Alm und "Green Wedding" im nachhaltigen Wagrain-KleinarlIn allen sieben Ferienorten gibt es idyllisch gelegene Almhütten und Bergrestaurants, die sich auf die Bedürfnisse von Brautpaaren und deren Gästeschar spezialisiert haben: So etwa die Reitlehenalm (1.280 m) mit Panorama Bar Lounge in Eben, das Hochnössler Bergrestaurant (1.300) mit eigenem Bergsee in Altenmarkt-Zauchensee oder die mega-stylische Lisa Alm (1.520 m) in Flachau. Auf den Hütten findet nicht nur in Anwesenheit eines freien Trauredners oder eines Standesbeamten die Trauung statt, sondern es kann auch gefeiert und genächtigt werden. Rauf und runter auf den Berg geht es mit praktischen Shuttle-Diensten.Eine besondere Art der Hochzeit bietet die Lumberjack-Hütte (1.280 m in Wagrain-Kleinarl an. Es wird - wie im gesamten Ort - großer Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit gelegt. Unter dem Motto "Green Wedding" wird das Fest möglichst ressourcenschonend, aber absolut perfekt organisiert. Man arbeitet mit lokalen Dienstleistern zusammen und kocht mit biologischen Lebensmitteln aus der Region, die der Saison entsprechen. Das Brautpaar wird auf Wunsch gerne in alle Abläufe mit einbezogen und darf sich allerhöchste Transparenz erwarten.Heiraten am "Gipfel des Glücks" am Hochgründeck und am RossbrandSich das "Ja"-Wort direkt auf einem Berggipfel zu geben, ist für viele Brautpaare eine echte Traumvorstellung. In der Salzburger Sportwelt ist auch das möglich. Am 1.827 Meter hohen Hochgründeck steht nicht nur das mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnete Heinrich-Kiener-Haus, sondern auch die St. Vinzenz Friedenskapelle aus Holz. Sie wurde 2004 durch den damaligen Salzburger Erzbischof eingeweiht und gilt als "Gesamtkunstwerk der Symbolik". Ihr Altarbild öffnet ein Fenster in die traumhaft schöne Bergwelt samt Blick auf das Gipfelkreuz. Das Hochgründeck gilt als einer der höchsten bewaldeten Gipfel Europas und ist ein uralter Kraft- und Ritualplatz voll Magie und Mystik. Vom Gipfel genießt man ein grandioses 360-Grad-Panorama: Eine einzigartige Fotokulisse!Als einen der schönsten Aussichtsberge der Ostalpen kennt man den 1.786 Meter hohen Rossbrand, dessen grüner Rücken sich zwischen Radstadt und Filzmoos erstreckt. Der Fernblick vom Gipfelplateau samt Kreuz - in Augenhöhe mit dem majestätischen Dachstein - reicht von den Hohen Tauern im Süden bis zum Untersberg, dem Hausberg der Stadt Salzburg, im Norden. Das Gipfelkreuz liegt nur rund 10 Gehminuten vom Parkplatz entfernt und ganz in der Nähe der Radstädter Hütte, wo im Anschluss an die standesamtliche Trauung die Feier mit Almschmankerln aus der Pongauer Heimatküche und Musik organisiert werden kann.Mit der Kutsche zum Almsee am Fuße der Bischofsmütze oder Heiraten im BallonIn Filzmoos traben Brautpaare samt Gästeschar ganz traditionell und romantisch in der Pferdekutsche vom Ortszentrum zum Almsee. Dieser liegt auf rund 1.300 Meter Seehöhe in unmittelbarer Nähe von Unterhofalm und Oberhofalm sowie am Fuße der imposanten Bischofsmütze. Diese verdankt ihren Namen dem markanten Aussehen, das mit den hochaufragenden Felspfeilern an eine Mütze erinnert. Der Almsee ist einer von 17 Kraftplätzen, die in Filzmoos mithilfe geomantischer Methoden ermittelt wurden. Wunderschön ist auch die nahe gelegene Kapelle mit klingendem Namen "Maria am Steineggl", die zur Oberhofalm gehört. Der Altar ist ein Geschenk von Hermann Hinterhölzl, der wiederum die Kapelle am Hochgründeck errichten ließ. Das kleine Gotteshaus wurde 2016 eingeweiht.Wer die zwei Pferdestärken lieber gegen die Schwerelosigkeit eintausche möchte, ist ebenfalls in Filzmoos richtig: Denn in dem bekannten Ballondorf können sich Brautpaare in luftigen Höhen das "Ja"-Wort geben. Der Standesbeamte ist mit im Korb, doch das "Ja"-Wort muss aus gesetzlichen Gründen am Boden noch einmal wiederholt werden, um tatsächlich gültig zu sein.Brautpaaren mit Kinderwunsch sei ein kleiner Abstecher in die Filzmooser Wallfahrtskirche empfohlen: Dort befindet sich das "Filzmooser Kindl". Diese spätgotische, farbig gefasste Holzskulptur des segnenden Jesuskindes ist von einem geschnitzten und vergoldeten Strahlenkranz umgeben und soll sehr erfolgreich bei der Familienplanung unterstützen.Heiraten im Schloss und Flittern im ChaletHerrschaftliche Schlösser, barocke Kirchen und historische Gemäuer sind Zeitzeugen der langen und wechselvollen Geschichte der Salzburger Bergorte. Radstadt etwa gilt als "Alte Stadt im Gebirge" und wurde bereits 1289 zur Stadt erhoben. Der Ort begeistert mit einem mittelalterlichem Hexenturm, meterdicker Stadtmauer und historischen Nachtwächterführungen. Das hochbarocke Kirchlein "St. Loretto ob Lerchen" zählt zu diesen architektonischen Zeitzeugen und wird nur zu bestimmten Anlässen wie Hochzeiten geöffnet.Ähnlich das Schloss Höch in Flachau: Das traumhaft gelegene Renaissanceschloss ist unter anderem Veranstaltungsort der jährlich stattfindenden Paul-Hofhaimer-Tage, kann aber auch für Hochzeiten gemietet werden.Wer sich nach dem großen Tag in die Einsamkeit der Berge zurückziehen möchte, findet in den Berg Herz Chalets in St. Johann das ersehnte Hideaway: Die Chalets bieten absolute Privatsphäre und verfügen über einen eigenen SPA-Bereich mit Sauna und Whirlpool.Salzburger BerghochzeitAuf der Webseite www.salzburgersportwelt.com finden Brautpaare das gesamte Hochzeitsangebot in der Region. Dieses wird beständig erweitert.Die Salzburger Sportwelt liegt rund 70 Kilometer der Barock- und Mozartstadt Salzburg und umfasst die sieben Ferienorte Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann in Salzburg, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos. Die Region gilt als abwechslungsreiche Wander-, Mountainbike-, Aktiv- und Erlebnisregion für die ganze Familie. 