Nicht einmal 1.000 Exemplare will Mini von seinem neu angekündigten Elektrocabrio auf die Straßen bringen. Die Exklusivität hat zudem ihren Preis. Mini setzt die Generation E an die frische Luft. Denn nachdem die BMW-Tochter im letzten Sommer viel Zuspruch für die elektrische Umrüstung eines aktuellen Cabrios geerntet hat, wollen die Briten das Einzelstück nach eigenen Angaben jetzt in Serie bringen - allerdings zunächst nur 999 ...

