Uniqa erwartet für das Geschäftsjahr 2022 ein deutlich verbessertes konsolidiertes Ergebnis vor Steuern in der Bandbreite von 420 Mio. Euro bis 425 Mio. Euro (2021: 382,3 Mio). Laut Uniqa liegt der Analystenkonsens bei rund 364 Mio. Euro. Dieses vorläufige Ergebnis vor Steuern belege eine weitere Verbesserung des Kerngeschäfts, so der Versicherungskonzern. Auch für das Geschäftsjahr 2023 werde eine Fortsetzung der Verbesserungen im Kerngeschäft gestrebt. Ein Ausblick auf die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023 wird aufgrund zahlreicher gesamtwirtshaftlicher Unsicherheiten nicht gegeben, so das Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...