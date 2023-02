Hamburg (ots) -Seit fünf Jahren spielt sie im Kieler "Tatort", jetzt verkündet Almila Bagriacik, 32, dass sie schwanger ist. In GALA (Heft 8/2023, ab heute im Handel) verrät die Schauspielerin diese Woche, dass sie und Regisseur Finn Christoph Stroeks, 37, Eltern werden. "Das ist die schönste Erfahrung, die ich je machen durfte", so Bagriacik zu GALA. Ein längere Elternzeit werde sie nicht machen, sowohl neue "Tatort"-Folgen als auch die zweite Staffel der Netflix-Serie "Die Kaiserin" seien bereits in Planung.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierRTL DeutschlandTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: frauke.meier@rtl.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5442574