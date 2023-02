Es sind herausfordernde Zeiten an den Kapitalmärkten und im Wertpapierhandelsgeschäft. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit den Bondhändlern Marcel Ludwig und Dirk Schneider von der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank über das aktuelle Marktgeschehen und die derzeitigen Gegebenheiten auf dem "Parkett" gesprochen. Die Frankfurter Börsen-Experten rechnen mit einer längerfristigen starken Volatilität und vielen unerwarteten Entwicklungen in 2023.Anleihen Finder: Hallo Herr Ludwig, hallo Herr Schneider, wie verlief das turbulente Jahr 2022 an den Anleihen-Handelsplätzen der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank? Können Sie uns da Einblicke vom "Parkett" liefern?

Marcel Ludwig: Das Handelsjahr 2022 war in vielerlei Hinsicht extrem und schloss sich damit an eine Reihe von Jahren mit außergewöhnlichen Verläufen an. Mit der Corona-Pandemie Anfang 2020 stieg die Volatilität an den Finanzmärkten erheblich, und so natürlich auch in unserem Bond-Bereich. Q1 und Teile von Q2 2020 waren geprägt von diversen Verwerfungen und einem sehr hohen Handelsvolumen. Im zweiten Halbjahr wurde es dann deutlich ruhiger und bei vielen Marktteilnehmern stellte sich eine Art "Abwartungshaltung" ein. Diese Grundstimmung hielt bis Q4 2021 an. Die Immobilienkrise in Asien im September 2021 leitete dann wieder eine turbulente Zeit ein. Investoren stürzten sich auf diverse Branchen und waren in vielen Sektoren aktiv. Diese Entwicklung zog sich dann bis zum plötzlichen Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Diese zuvor nicht für möglich gehaltene Krise hat die Märkte ein Stück weit schockiert. Bis zum heutigen Tag dreht sich an den Bondmärkten alles um Krieg, Inflation und Zinsen. Speziell Zinsen spielen in unserem Tagesgeschäft eine außerordentlich große Rolle. Emittenten werden vollkommen neu und auch anders bewertet. Viele Refinanzierungen stehen an. Aufgrund dieser Entwicklungen gehen wir auch für 2023 von einem sehr herausfordernden und interessanten Börsenjahr aus.

Anleihen Finder: In welchen Anleihen-Segmenten war die Volatilität am höchsten? Wie verlief der Handel bei KMU-Anleihen?

"Die Zinsschritte aus dem letzten Jahr geben bei dem ein oder anderen Geschäftsmodell berechtigterweise Grund zur Sorge"

Dirk Schneider: Momentan geht es wirklich in allen Bereichen hoch her. KMU-Anleihen reagieren in solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...