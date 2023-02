Erweiterung der Verfügbarkeit in Europa: Tigo bringt die Energy Intelligence (EI) Residential Solar Solution für schnelle, flexible und zuverlässige Solar- und Speicherlösungen für Privathaushalte nach Spanien.

Tigo Energy, Inc. ("Tigo" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, wird am Mittwoch, den 22. Februar 2023, auf der Energie- und Umweltmesse Genera in Madrid die Tigo EI Residential Solar Solution auf dem iberischen Markt vorstellen und einführen. Vertreter von Tigo aus Wirtschaft und Technik werden an der Konferenz teilnehmen, um sich mit spanischen PV-Fachleuten zu treffen und ihnen die Besonderheiten des neuen Tigo-Komplettsystems zu zeigen.

Die Tigo EI Residential Solar Solution für den europäischen Markt besteht aus Tigo TS4 Flex MLPE-Produkten, einer neuen Reihe von einphasigen und dreiphasigen Wechselrichtern, modularen DC-gekoppelten Energiespeicherkomponenten und dem Tigo EI Link, der als Kommunikationszentrale und zentraler Verbindungspunkt für alle Netz-, Wechselrichter-, PV- und Batterieverbindungen fungiert. Durch die Überwachung auf Modulebene werden die Energiedaten aus dem EI Residential Storage System von der Tigo Energy Intelligence Software verarbeitet, so dass Installateure ihre Flotte von Kundensystemen mit wenigen Mausklicks überprüfen und verwalten können. Tigo-Kunden in der EU profitieren außerdem von branchenführenden Garantien und einem qualifizierten, mehrsprachigen Support-Team, das sicherstellt, dass Installateure mit Tigo-Produkten nie auf sich allein gestellt sind.

"Der Solarmarkt in Spanien wächst schnell, sowohl in Bezug auf die installierte PV-Kapazität als auch auf die Installationen im Wohnbereich. Daher könnte die Einführung der EI Residential Solution von Tigo hier nicht zu einem besseren Zeitpunkt erfolgen", sagte Pablo Campo Martínez, CEO von DSP Solar. "Was Tigo in den Augen der spanischen Installateure so vorteilhaft macht, ist die modulare und skalierbare Architektur: schnelle Installationen und reibungslose Inbetriebnahme bedeuten mehr laufende Systeme, die alle mit einer benutzerfreundlichen Überwachungsplattform verwaltet werden, die sich durch absolute Datengranularität auszeichnet."

Die Besucher der Energie- und Umweltmesse Genera können sich über die EI Residential Solution informieren, indem sie an einer Reihe von Präsentationen während der Konferenz teilnehmen. Diese Vorträge, an denen auch Tigo-Ingenieure teilnehmen, werden von Grupo Noria (Dienstag, 21. Februar um 15:00 Uhr, Mittwoch, 22. Februar um 11:00 Uhr und Donnerstag, 23. Februar um 15:00 Uhr an Stand 8-8B04) und von DSP Solar (Mittwoch, 22. Februar um 16:30 Uhr an Stand 8-8D15) gehalten.

"Jeder Aspekt des Installationsprozesses der EI Residential Solution ist auf den Installateur zugeschnitten und kombiniert die Einfachheit eines Plug-and-Play-Systems mit einem rationalisierten Prozess, von der Installation bis zur Inbetriebnahme", sagte Ángel Marrero, Produktmanager für erneuerbare Energien bei Grupo Noria. "Mit ihrer stapelbaren Architektur löst die EI-Lösung in hervorragender Weise das Problem der Platzbeschränkung, mit dem unsere Privatkunden konfrontiert sind. Für uns als Installateure bietet die EI-Lösung eine detaillierte Fernüberwachung mit leistungsstarker Software, die Betrieb und Wartung sehr effizient macht. Und schließlich ist die Reclaimed-Energy-Technologie von Tigo ein leistungsfähiges Instrument zur Maximierung der Kapitalrendite und zur Quantifizierung der Optimierungsvorteile bei allen Arten von PV-Anlagen, wovon sowohl die Installateure als auch die Hauseigentümer profitieren."

Neben einer Einführung in die neue Tigo EI Residential Solution können die Genera-Teilnehmer auch mehr über die Tigo TS4 Flex MLPE-Plattform erfahren. Vertreter des Unternehmens werden auch an zwei Podiumsdiskussionen über die Vorteile der Optimierung von gewerblichen und industriellen Solaranlagen teilnehmen, die am Donnerstag, den 23. Februar um 11:00 Uhr am Technosun-Stand (8-8B22) und um 13:00 Uhr am Albasolar-Stand (Nr. 10-10G37) stattfinden werden. Beide Diskussionen werden von Gianluca Pieralli, dem Tigo Business Development Manager Iberia und Large Project Coordinator, moderiert.

Um mehr über die Flex MLPE-Produktfamilie von Tigo und die Tigo EI Residential Solar Solution zu erfahren, besuchen Sie die Genera International Energy and Environment Fair (Ifema, Madrid) vom 21. bis 23. Februar 2023. Für eine Liste der Partner, die Tigo-Lösungen vorstellen, oder um einen Termin mit einem Tigo-Vertreter zu vereinbaren, besuchen Sie die Tigo-Terminseite hier.

Über Tigo Energy

Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung intelligenter Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar- und Speichersysteme für Wohngebäude. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Über DSP Solar

Gegründet im Jahr 2007, entstand DSP Solar aus der Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt, angesichts des beginnenden Klimawandels. Mehr als ein Jahrzehnt später führen viele Fachleute des Sektors ihre Kenntnisse und bewährten Praktiken unter dem Schutz der maximalen "Nähe und Vertrauen", um die persönliche Beratung eines jeden Kunden zu gewährleisten. Zusammen mit dem technischen After-Sales-Service hat es zu einem Maßstab in der Branche mit einem Portfolio von mehr als 10.000 professionellen Kunden und 1 Million verkaufte Artikel ab 2022 geführt.

Über Grupo Noria

Grupo Noria ist die Einkaufszentrale, die eine Gruppe von Marken betreut, die sich dem Einkauf, Verkauf und Vertrieb von Materialien aus den Bereichen Elektro, Klima, Sanitär, Telekommunikation und erneuerbare Energien widmen. Unter den verbundenen Unternehmen gibt es bis jetzt drei herausragende Marken: Novelec, Sinelec und Muntaner Electro. Das Hauptziel von Grupo Noria ist es, mit seinen Kunden bei der Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse zusammenzuarbeiten und ihnen einen persönlichen Service von höchster Qualität zu bieten. Die ständige Suche nach neuen und innovativen Lösungen hat dazu geführt, dass das Unternehmen seine Dienstleistungen kontinuierlich verbessert und Beleuchtungsprojekte, Klimaanlagen, Hausautomation, Automatisierung, Flüssigkeiten, Rohre, Leitungen, Energieeffizienz und VDI-Netzwerke unterstützt. Die Gruppe wurde 2013 gegründet und verfügt über Fachleute mit umfassender Erfahrung in diesem Sektor. Heute arbeitet sie mit einer ehrgeizigen Agenda, um ihr Wachstum, neue Verpflichtungen und den Eintritt in neue Märkte zu beschleunigen. Anfang 2022 trat die Gruppe der UNEF bei, die sich im Rahmen ihrer Strategie für erneuerbare Energien engagiert. Grupo Noria verfügt über ein engagiertes Team und Ressourcen, die es ihr ermöglichen, den Service für seine Kunden schneller zu gestalten.

