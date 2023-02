Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat zur Mitte der Woche leicht zulegen könnten, für den ATX gab es ein kleines Plus von 0,3%. Von der makroökonomischen Seite gab es eher schlechte Nachrichten, die Industrieproduktion hat im Dezember stärker nachgelassen als erwartet. Im Blickpunkt des Geschehens stand gestern die Telekom Austria nach der Ergebnisvorlage am Dienstag Abend, das Unternehmen hat 2022 ein Nettoergebnis von 635 Millionen Euro erzielt, das entspricht einem Plus von fast 40 Prozent, der Umsatz kletterte um 5,4 Prozent auf gut fünf Milliarden Euro. Dieses Ergebnis war im Großen und Ganzen von den Analysten so erwartet worden, die Aktie konnte gestern einen deutlichen Zuwachs von 3,1% erzielen. Der Flughafen Wien ...

