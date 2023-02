Kempten, Germany (ots/PRNewswire) -ABT präsentiert mit dem XNH ein Fahrzeug-Konzept, das perfekt in den Trend der Zeit passt und in der mehr als 125-jährigen Firmengeschichte eine echte Premiere darstellt. Es handelt sich um den ersten Camper der Allgäuer. Zusammen mit renommierten Partnern der Branche werden hierfür insgesamt 500 VW T6.1 aufwändig und mit vielen einzigartigen Details und Features umgebaut. Nicht umsonst steht die Marke ABT schließlich für Innovationsführerschaft, Emotionalität und Premium-Charakter in jedem Detail. "Man wird auf dem Markt in diesem Segment kaum ein moderneres und hochwertigeres Fahrzeug finden", begeistert sich der geschäftsführende Gesellschafter Hans-Jürgen Abt über den Camping-Ausbau: "Der Name ABT XNH des Komplettfahrzeugs steht dabei für ,Explore New Horizons'. Wir sprechen damit all diejenigen an, die ihren Horizont erweitern möchten und für die maximaler Komfort die ultimative Form von Freiheit ist. Im Alltag genauso wie in der Freizeit." Zu sehen ist der Camper erstmals live auf der f.r.e.e. am Stand 131 des Vertriebspartners Autohaus Schweiger in Halle B4. Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse findet vom 22. bis 26.02.2023 statt.Der ABT XNH kann es in puncto Exklusivität und Leichtbau durchaus mit anderen legendären Komplettfahrzeugen der Allgäuer aufnehmen. Schließlich besitzt ABT Sportsline hier bereits viel Erfahrung mit dem Multivan, der zu den Bestsellern im Veredelungsprogramm zählt. Beim XNH umfasst das Angebot Frontgrill, Front- und Heckschürze nebst Seitenleisten sowie eine markante Folierung mit Höhenmeterlinien. Ein echtes Highlight sind die eigens für das Fahrzeug entworfenen 18-Zoll-XNH-Felgen in edel glänzendem Schwarz, die mit dem Goodyear Eagle F1 bereift werden.Entworfen wurde die Einrichtung des von einem 150 PS (110 kW) starken Diesel-Motor angetriebenen ABT Campers von der VANING GmbH. Der ABT XNH punktet mit einem ebenso funktionalen wie edlen Design-Mobiliar. Bei den Oberflächen trifft kratzfestes und pflegeleichtes HPL auf handverlesene Echtholzplatten. Die "Wandverkleidungen" bestehen aus beflockten und vor allem leichten GFK-Formteilen, die eigens für das Projekt angefertigt wurden. Die Montage aller Komponenten wird von der Volkswagen Group Services GmbH ausgeführt. Durch seinen langen Radstand verfügt der ABT XNH über ein beachtliches Raumangebot. Fünf Sitzplätze treffen hier auf eine großzügige Küche mit zweiflammigem Induktionskochfeld, Kühlschrank und Tisch. Zudem gibt es im Heck noch eine ausziehbare Outdoorküche mit Gaskocher. Besonders stolz ist man auf die autarke Stromversorgung, die über Photovoltaik-Module sichergestellt wird und eine Lithium-Batterie als Speicher installiert.Umweltfreundlichkeit steht auch beim ABT XNH im Lastenheft, der Camper-Van verfügt über eine hocheffektive Wärmedämmung aus Schafswolle und Recycling-Material. Diese sorgt für einen geringen Heizbedarf und Wohlfühltemperaturen. Die Produktion startet im Mai 2023 bei Volkswagen Group Services in Hannover. Mehr zum einzigartigen Debütwerk von ABT im Camper-Bereich auf www.abt-camper.de.Text/Fotos unter: www.abt-sportsline.de/unternehmen/presse/pressemitteilungenMedia Contact:Media Contact - Karla Kanz, +49(0)831/ 57140-58, media@abt-sportsline.dePhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2002539/ABT_XNH_Camper.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2002540/ABT_XNH_Camper.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2002542/ABT_XNH_Camper.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2002543/ABT_XNH_Camper.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2002544/ABT_XNH_Camper.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2002548/ABT_Sportsline_GmbH_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-abt-unter-den-campern-301746989.htmlOriginal-Content von: Abt Sportsline GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36985/5442663