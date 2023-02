München (ots) -- Geschichten von großen und kleinen Umbauten- Wie kann man für wenig Geld einen Traum erfüllen?- Ausstrahlung ab Mittwoch, 8. März, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI"Die Schnäppchenhäuser" begleitet Menschen und ihre Familien beim Erfüllen ihres großen Traums. Die eigenen vier Wände bedeuten Heimat - aber auch eine Menge Arbeit. Für alle Hobbyhandwerkerinnen und Handwerker ist etwas dabei: Es werden Häuser, Garagen und Gärten neu gebaut, umgebaut und renoviert. Die neuen Folgen sind ab 8. März 2023 um 22:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Frühlingsgefühle und Frühjahrsputz: Der Sommer kommt und in "Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt" soll unter anderem eine Outdoor-Küche gebaut werden. Doch ohne Bauplan und Gebrauchsanweisungen bekommen die Männer Probleme. Können sie sich ihren Grill-Traum noch erfüllen? In den neuen Folgen geht es außerdem tierisch zu: Fasanenpapa Thorsten aus Stuttgart muss innerhalb von drei Monaten einen neuen Käfig für seine Schützlinge bauen. Doch dann wird er auf einmal krank. Wird das neue Heim für die Jungtiere rechtzeitig fertig?Ein Umbau ist nicht nur eine Frage des Know-Hows und des Geldes, sondern oft auch der Geduld. Der selbstständige Tischler Oli möchte eine Wohnung für seine Tochter ausbauen. Sie soll ihre eigenen vier Wände bekommen, doch Oli ist auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen und stellt kleinere Baustellen nicht unbedingt im Zeitplan fertig. Wie lange muss Tochter Lilly noch auf ihr eigenes Reich warten?Manchmal verändert ein harter Schicksalsschlag im Leben alles. So auch bei André und seiner Familie. Sie wurden von der Flut im Sommer 2021 getroffen. Das Haus seiner Oma im Ahrtal ist seitdem unbewohnbar. Nachdem die Familie die 86-jährige Großmutter bei sich aufgenommen hat, will André das Haus in Kreuzberg renovieren. Hier wird deutlich, welche Ausmaße die Flutkatastrophe hinterlassen hat. Zwar ist nur das Erdgeschoss beschädigt, doch haben alle Helferinnen und Helfer große Arbeit vor sich und mit feuchten Wänden zu kämpfen. Andrés großer Traum: Dass seine Oma an Weihnachten wieder in ihrem Haus sein kann.Umbau-Abenteuer gibt es auch in der Natur: In der Nähe von Bozen möchte sich ein Paar den Traum eines Tiny Houses erfüllen. Doch kleines Haus heißt nicht gleich kleine Arbeit!Neue Folgen "Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt" starten am Mittwoch, 8. März 2023, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wurde von imago TV produziert. Im Anschluss zeigt RTLZWEI Wiederholungen vergangener Staffeln "Die Schnäppchenhäuser".Über "Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt"Viele Menschen haben im Leben ein großes Ziel vor Augen: Die eigenen vier Wände so gestalten, wie man es sich immer erträumt hat. Die Doku-Soap "Die Schnäppchenhäuser" begleitet Menschen, die ihr Erspartes und all ihr Herzblut in das Projekt ihres Lebens investieren und den großen Schritt wagen, ein eigenes Haus zu kaufen, zu bauen oder zu renovieren. Und so unterschiedlich wie die Menschen und ihre Häuser sind auch ihre Geschichten.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5442650