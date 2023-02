Berlin (ots) -"Teilen Sie Ihre Erfahrungen aus der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit uns - bei Deutschlands größter Fortbildungsveranstaltung in diesem Themenbereich!", ruft Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), zur Abgabe von Themenvorschlägen auf. Das Forum Brandschutzerziehung und -aufklärung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) findet am 10. und 11. November 2023 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) statt. Derzeit werden spannende und interessante Vorträge für das Forum gesucht, mit denen das enorme Spektrum des Aufgabengebietes dargestellt werden kann."Das Forum bietet seit Jahrzehnten eine breite Plattform zum Austausch von Konzepten und Ideen", erklärt Frieder Kircher, der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses Brandschutzerziehung und -aufklärung von vfdb und DFV. Die vielfältigen Referate und Workshops mit Themen aus allen Ecken Deutschlands und teils auch aus dem Ausland, die persönliche Netzwerkarbeit und auch die begleitende Fachausstellung locken Neulinge und auch in der Brandschutzerziehung erfahrene Personen gleichermaßen.Bis zum 31. März 2023 können interessierte Referentinnen und Referenten ihre Themen bei DFV-Referentin Sindy Papendieck (papendieck@dfv.org) einbringen. Erbeten werden ein aussagekräftiger Titel sowie eine kurze Beschreibung. Anschließend entscheidet ein Fachgremium über die Auswahl.Vorträge, Fachaustausch und Möglichkeit zum Besuch von Ausstellern gibt es am Freitag, 10. November, von circa 14.00 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag, 11. November, von 9.00 bis circa 15.00 Uhr. Weitere Informationen werden unter www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/forum-beba/ veröffentlicht.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5442648