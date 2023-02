Die Agentur für Erneuerbare Energien zeigt in einem Zwischenbericht, wie die Bundesländer ihre Landesflächen für Photovoltaik nutzen.Gemessen an der Landesfläche ist Brandenburg mit 94 Kilowatt pro Hektar das Bundesland mit der höchsten installierten Photovoltaik-Leistung. Beim Zubau liegt Bayern mit 761 Megawatt im Jahr 2021 vorn. Und Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland mit der höchsten installierten Photovoltaik-Leistung nach Bevölkerungsproporz. Dann kommt das Bundesland an der Ostseeküste auf 1871 Kilowatt pro 1000 Einwohner, die bis Ende 2021 am Netz angeschlossen waren. Diese Statistiken ...

