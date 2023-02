Mainz (ots) -Dirk Nowitzki ist mit der Rückennummer 14 für die Nationalmannschaft aufgelaufen. Nach dem Karriereende der Basketball-Legende wird die 14 nicht mehr vergeben. Was bleibt vom Wirken des Superstars im Nationalteam? Das beleuchtet die "sportstudio reportage: Im Zeichen der 14 - Dirk Nowitzki, Deutschland und Europa". Der Film von Thomas Pletzinger steht für drei Jahre in der ZDFmediathek zur Verfügung.Die Ehrungen für Dirk Nowitzki reißen nicht ab - seine Aufnahme in die Basketball Hall of Fame steht bevor. Eine andere große Ehrung war im vergangenen Sommer zum Auftakt der Basketball-Europameisterschaft in Deutschland zu erleben: Die Karriere des 153-maligen Nationalspielers wurde gewürdigt, seine Rückennummer "14" an die Hallendecke der Kölner Arena gezogen. Die "14" wird nie wieder vergeben, wie zuvor schon die "41", mit der Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks in der NBA über 20 Jahre lang erfolgreich war. Wie Deutschlands Basketball-Legende die Ehrung erlebt hat, die erstmals einem deutschen Nationalspieler zuteilwurde, beleuchtet die "sportstudio reportage: Im Zeichen der 14 - Dirk Nowitzki, Deutschland und Europa".Das Filmteam hat Dirk Nowitzki bei der Eurobasket 2022 begleitet - auf den Tribünen und hinter den Kulissen. "Im Zeichen der 14" analysiert mit Wegbegleitern und Fachleuten, was Dirk Nowitzki ausmacht - sein einbeiniger Wurf, sein Arbeitsethos, seine Akribie, der Respekt für sein Publikum.In der "sportstudio reportage" erinnert sich Dirk Nowitzkis Schwester Silke an die ersten Spiele ihres Bruders - und warum er sich schon als Jugendlicher für die "14" entschied. Das Filmteam hat mit Wegbegleitern über Nowitzkis große Spiele gesprochen und eine aktuelle Spielergeneration getroffen, der er über viele Jahre Vorbild und Inspiration gewesen ist - und die jetzt sein sportliches Erbe antritt. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gewann bei der zurückliegenden Europameisterschaft die Bronzemedaille. Dirk Nowitzki stand auf der Tribüne und applaudierte. "Im Zeichen der 14" zieht er sein Fazit - nicht nur von dieser Europameisterschaft, sondern von allem, was er im vergangenen Vierteljahrhundert gesehen, geleistet und erlebt hat.In der ZDFmediathek sind drei weitere "sportstudio reportagen" zur deutschen Basketball-Legende zu sehen: "Nowitzki - 41 forever" (https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/dirk-nowitzki-basketball-nba-forever-41-dallas-mavericks-doku-100.html), "Nowitzki - Time of your life" (https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/dirk-nowitzki-basketball-nba-dallas-mavericks-time-of-your-life-karriere-doku-100.html) und "Dirk Nowitzki - Der perfekte Wurf" (https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/nowitzki-basketball-der-perfekte-wurf-doku-100.html).KontaktBei Fragen zur "sportstudio reportage" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802, oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zu "sportstudio reportage" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:Pressemappe: sportstudio live (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Hier finden Sie Reportagen und Berichte zu Dirk Nowitzki (https://www.zdf.de/sport/dirk-nowitzki-nba-die-karriere-dallas-mavericks-100.htmlvideoId=dirk-nowitzki-basketball-dbb-nationalmannschaft-14-eurobasket-doku-100) in der ZDFmediathek."sportstudio reportage: Im Zeichen der 14 - Dirk Nowitzki, Deutschland und Europa" (https://www.zdf.de/sport/dirk-nowitzki-nba-die-karriere-dallas-mavericks-100.htmlvideoId=dirk-nowitzki-basketball-dbb-nationalmannschaft-14-eurobasket-doku-100)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5442695