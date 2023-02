Die Auswertung von zwei weiteren Kimberlitproben von der Lulo-Mine in Angola konnte die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) in dieser Woche vermelden. Aus dem Kimberlit L164 war an einer anderen Stelle eine zweite Probe entnommen worden. Sie enthielt 23 Diamanten mit insgesamt 16,32 Karat (1 Karat = 0,2 Gramm). 13 weitere Diamanten konnten aus dem Kimberlit L056 gewonnen werden.Aufgearbeitet wurden von Lucapa Diamond insgesamt 365 Kubikmeter ...

